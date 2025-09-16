Trafiklärare

HF Trafik AB / Lärarjobb / Solna
2025-09-16


Järvastadens Trafikskola söker Trafiklärare
Vi på Järvastadens Trafikskola har nyligen öppnat i Järvastaden och söker nu en engagerad trafiklärare som vill bli en del av vårt växande team. Skolan ligger centralt i området, med nära till både buss och pendeltåg, enkelt att ta sig hit för både personal och elever.
Även om vi är en ny trafikskola har vi lång erfarenhet i branschen och brinner för att ge våra elever den bästa möjliga vägen till körkortet.
Vi söker dig som:
Är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen (krav)
Har tålamod, engagemang och en positiv inställning
Tycker om att motivera och stötta elever i deras utveckling
Vill bidra till en trivsam arbetsmiljö och vara en del av ett växande team
Vill arbeta som egen konsult med flexibilitet i upplägget

Vi erbjuder:
En ny och modern trafikskola med fräscha lokaler
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten
En trevlig arbetsplats där vi värdesätter glädje och samarbete

Vill du arbeta som konsult hos oss och vara en del av en växande trafikskola?
Skicka din ansökan till hf.trafik.ab@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: hf.trafik.ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan/Trafiklärare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HF Trafik AB (org.nr 559511-8414)
Fridensborgsvägen 109C (visa karta)
170 60  SOLNA

Arbetsplats
Järvastadens Trafikskola

Jobbnummer
9509997

