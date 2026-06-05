Studentambassadör till Sway Sourcing!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Västerås
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
🎓Studentambassadör till Sway Sourcing
Studerar du personalvetenskap eller HR och vill kombinera dina studier med ett meriterande deltidsjobb inom employer branding, rekrytering och marknadsföring? Vill du dessutom hjälpa andra studenter att få chansen till en unik praktikupplevelse på Solkusten i Spanien? Då kan du vara personen vi söker!
På Sway Sourcing erbjuder vi drivna HR-studenter möjligheten att göra praktik på vårt kontor på Solkusten, där de får utvecklas inom rekrytering, konsultbranschen och internationellt arbete. Nu söker vi en studentambassadör som blir vår förlängda arm i Sverige och hjälper oss att nå ut till fler engagerade studenter och utbildningar.
💼Om rollen
Som studentambassadör arbetar du nära vårt team och hjälper oss att stärka vår närvaro mot universitet och högskolor runt om i Sverige. Rollen passar dig som är social, initiativtagande och tycker om att skapa relationer och nätverk.
🎯Du kommer bland annat att:
Kartlägga relevanta HR- och personalvetarutbildningar i Sverige
Identifiera och kontakta universitet, studentkårer och programansvariga
Hjälpa till att sprida information om vårt praktikprogram
Bevaka och delta vid öppet hus, arbetsmarknadsdagar och andra studentevent
Hitta kreativa kontaktvägar såsom anslagstavlor, studentforum och sociala medier
Bidra med idéer kring marknadsföring och employer branding
Stötta i vissa administrativa och kommunikativa uppgifter
🧩Vi söker dig som:
Har en pågående universitetsutbildning inom personalvetenskap, HR eller liknande
Har ett intresse eller tidigare erfarenhet inom rekrytering, employer branding och konsultbranschen
Trivs med att ta egna initiativ och skapa nya kontakter
Är serviceinriktad, kommunikativ, självständig och driven
Har grundläggande IT-kunskaper och behärskar digitala verktyg
Är aktiv i studentlivet eller har ett etablerat nätverk inom universitet/högskola (meriterande)
Har tidigare erfarenhet av att jobba inom kundservice eller försäljning (meriterande)
🤝Vi erbjuder
Ett flexibelt deltidsjobb vid sidan av studierna
Möjlighet att bygga erfarenhet inom rekrytering, HR och marknadsföring
Internationell koppling till vårt kontor på Solkusten
Ett entreprenöriellt och engagerat team
Chansen att påverka och utveckla vårt studentnätverk i Sverige
🌟Praktiska detaljer
📍 Placering: Stocholm eller valfri ort i Sverige ⏳ Omfattning: Deltid vid sidan av studier ☀️ Koppling till vårt praktikprogram på Solkusten, Spanien
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Sway Sourcing! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7760873-2039594". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9950830