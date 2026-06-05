Hyresjurist till Luleå Kommun
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Juristjobb / Luleå Visa alla juristjobb i Luleå
2026-06-05
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där juridiken gör skillnad i människors vardag? I Luleå kommun kombinerar du juridisk spets med samhällsnytta, i nära samverkan med kollegor och verksamheter. Här spelar du roll – varje dag.
Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.
Hos oss får du arbeta brett med hyresjuridiska frågor. Du kommer bland annat att granska hyresavtal vid in- och uthyrning, nyttjanderättsavtal och hyreskostnadskalkyler. Du blir en viktig del i arbetet med utredningar, planering och analyser kopplade till behov och tillgång av bostäder och lokaler, och deltar även i olika projekt och utvecklingsinitiativ.
I rollen ingår också att, med stöd av kollegor, hantera hyresrättsliga tvister och driva processer framåt. Du bidrar i de årliga hyresförhandlingarna och är delaktig i budgetarbete, prognoser och bokslut.
Som hyresjurist är du dessutom ett uppskattat stöd för kommunens förvaltningar, där du med din kompetens ger råd och vägledning i frågor som rör bostäder, lokaler och hyra.
Vi erbjuder en spännande roll med stort ansvar för det juridiska arbetet med hyresavtal, där du får möjlighet att påverka och utveckla både interna processer och samarbeten med externa fastighetsägare. Du blir en del av en dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor som tillsammans driver arbetet framåt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och självgående, och som trivs med att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och uppskattar ordning och reda, samtidigt som du har ett intresse för administrativa uppgifter. Du är en lagspelare som bidrar aktivt till avdelningens och sektionens gemensamma mål och har en god samarbetsförmåga i kontakten med såväl kollegor som externa parter.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Relevant dokumenterad utbildning i juridik eller motsvarande utbildning/erfarenheter som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
Tidigare erfarenhet av arbete med kontraktsskrivning, hyresjuridiska frågor och fastighetsrätt
Erfarenhet och kunskaper i processföring i hyresnämnd/domstol
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet och kunskaper i processföring i hyresnämnd/domstol
Tidigare erfarenhet av arbete med kontraktsskrivning, hyresjuridiska frågor och fastighetsrätt
Sista ansökningsdag är 28 juni men urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
Fackliga företrädare är Vision som nås genom kommunens växel 0920- 45 30 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Rådstugatan 11 (visa karta
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972 38 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9950848