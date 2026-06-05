Systemutvecklare inom hydrologisk modellering
Avaron AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära forskning och samtidigt bygga robusta lösningar som används i en avancerad produktionskedja för hydrologisk modellering? I den här rollen blir du en viktig del av utveckling, vidareutveckling och kvalitetsövervakning av stora datamängder kopplade till modellen HYPE.
Du kliver in i en tekniskt stark miljö där Linux, Python, R, Bash, molntjänster och högpresterande beräkningsmiljöer är en naturlig del av vardagen. Du samarbetar tätt med forskare och utvecklare och bidrar i hela flödet från datainsamling och modellkörningar till analys, visualisering och leverans av resultat. Det här gör rollen extra intressant för dig som vill kombinera programmering, drift och systemdesign i ett sammanhang där tekniken har tydlig påverkan på verksamheten.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, förbättrar och driftsätter applikationer och digitala verktyg på interna servrar och i molnplattformar.
Du programmerar och vidareutvecklar lösningar i Linuxmiljö med fokus på Bash, Python och R.
Du effektiviserar och vidareutvecklar HYPE-koden för att stödja modellkörningar och databehandling.
Du arbetar med stora datamängder och filformat som NetCDF, GRIB och CSV.
Du stärker hållbar drift genom automatisering, versionshantering, backup, övervakning, nätverk och säkerhetslösningar.
Du hanterar data genom hela kedjan, från observationer och insamling till analys, prognoser och leverans av resultat.
Du bidrar i systemdesign och arkitektur och omsätter tekniska behov till fungerande lösningar.
Du driver egna arbetsområden och samarbetar nära forskare och utvecklare för att kvalitetssäkra hela arbetsflödet.
KravMinst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av arbete i Linuxmiljö.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av uppsättning och körning av modeller på superdator (NSC).
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av utveckling av program skrivna i shellskript, till exempel Bash, eller Python.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av att arbeta med NetCDF-filer.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Du har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
MeriterandeMinst tre (3) års erfarenhet av körning av HYPEmodellen.
Mer än två (2) års erfarenhet av att ha arbetat med stora datamängder.
Mer än två (2) års erfarenhet av kvalitetssäkring av produktionskedjor.
Mer än två (2) års erfarenhet av utveckling i programspråket R.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861383-2039588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Jobbnummer
9950828