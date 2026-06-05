Senior Uppdragsledare inom schema och lön
Avaron AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett verksamhetskritiskt förändringsarbete där ett nytt systemstöd, Heroma, har förändrat hur schema- och lönehantering behöver fungera i praktiken. I en myndighetsmiljö med oregelbunden arbetstid får du leda översynen av organisation, ansvar och arbetssätt för planering och uppföljning av arbetstid, med särskilt fokus på schemahantering kopplad till löneutbetalning.
Rollen passar dig som trivs när verksamhet, process och IT möts. Du får driva ett komplext initiativ med många intressenter och stor påverkan på hur organisation, arbetsflöden och styrning ska fungera framåt. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med konkret förändring i en samhällsviktig verksamhet.
ArbetsuppgifterDu leder och koordinerar arbetet i arbetsgruppen inom schema- och löneområdet.
Du driver översyn och utformning av organisation, roller, ansvar och processer för schemaplanering och uppföljning av arbetstid.
Du säkerställer att arbetssätt och arbetsflöden stödjer en effektiv och korrekt hantering kopplad till löneutbetalning.
Du presenterar framdrift, vägval och underlag i styrgruppen samt för en nära dialog med berörda intressenter.
Du tar fram styrande och stödjande dokument som behövs för att etablera hållbara processer inom området.
Du utvecklar stödmaterial för chefer och schemaläggare, bland annat för att bedöma resursbehov och optimal bemanning i linje med lagar och regler.
Du följer upp uppdraget och säkerställer tydlig styrning, rapportering och genomförande från analys till implementering.
KravErfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i en statlig myndighet där oregelbunden arbetstid förekommer.
Erfarenhet av att införa organisation och roller för schemahantering.
Erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag med helhetsansvar för styrning, uppföljning och rapportering.
Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt.
Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt.
Mycket god förståelse för schema- och löneprocessen, lönetjänster, schemahantering och HR-processer.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning.
Erfarenhet av organisationsutveckling.
Erfarenhet av arbete med organisationsförändringar inom schemahantering.
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet hos stat, kommun eller landsting, alternativt hos ett större företag.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861364-2039597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9950834