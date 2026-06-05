Säkerhetstekniker sökes till Bravida i Värnamo
Framtiden i Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Värnamo Visa alla fastighetsskötarjobb i Värnamo
2026-06-05
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, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Som säkerhetstekniker på Bravida får du en varierad roll där du arbetar med installation, driftsättning och service av både säkerhets- och brandskyddssystem. Du blir en del av ett tekniskt team som levererar lösningar till företag och verksamheter i regionen, med fokus på driftsäkra och kundanpassade anläggningar.
Om rollen
Som säkerhetstekniker på Bravida arbetar du med installation, driftsättning, service och underhåll av tekniska säkerhets- och brandskyddssystem hos företag och verksamheter i regionen. Du ansvarar för att säkerställa att anläggningarna fungerar enligt gällande krav, regelverk och kundens behov.
Arbetet omfattar passersystem, inbrottslarm och CCTV, men du blir samtidigt en del av en verksamhet där både säkerhets- och brandteknik är centrala områden. I rollen arbetar du med nyinstallationer, driftsättningar, felsökning, servicebesök, systemuppgraderingar och kompletteringar av befintliga anläggningar. Du utbildar även kunder i användningen av systemen och medverkar vid integrationer mellan olika tekniska lösningar.
Rollen är varierad och innehåller en kombination av planerat underhåll, revisionsåtgärder, driftsättningar och akuta felavhjälpningar. Arbetet sker huvudsakligen ute hos kund, med uppdrag som varierar från enstaka serviceinsatser till större entreprenader.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
För att lyckas i rollen som säkerhetstekniker tror vi att du har erfarenhet av arbete med säkerhets- eller tekniska installationer och trivs i en roll där du kombinerar praktiskt arbete med kundkontakt. Du är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och har en god förståelse för hur olika system samverkar. Eftersom arbetet innebär driftsättning, felsökning och service av säkerhetsanläggningar är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och har god datorvana. Du känner dig bekväm med att arbeta i olika systemmiljöer och har lätt för att ta till dig ny teknik.
Som person är du ansvarstagande, självgående och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor. Du uppskattar att arbeta i team samtidigt som du kan driva dina egna uppdrag framåt på ett självständigt sätt.
Skallkrav för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete inom säkerhet, el, installation eller annan närliggande teknisk verksamhet.
• B-körkort
• Tal och skrift i svenska och engelska
Meriterande för tjänsten:
• Elutbildning eller annan relevant teknisk utbildning.
• Erfarenhet av ARX, RCO, Integra, VAKA eller SPC, alternativt andra säkerhetsfabrikat
Om Bravida
Bravida är en av Nordens ledande leverantörer av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper Bravida sina kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som säkerhetstekniker, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som säkerhetstekniker kommer du vara anställd av oss på Framtiden AB för att sedan ha mycket goda chanser till en anställning direkt hos BravidaAnställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Värnamo
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52741_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
331 02 VÄRNAMO Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9950832