Senior Robotprogrammerare till System 3R
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2026-06-05
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Vill du axla en nyckelroll där du får tekniskt ägandeskap över robotik- och parts-handling spåret och formar hur framtidens automatiserade lösningar byggs? Hos det världsledande, globala industribolaget System 3R kliver du direkt in i ett högkompetent utvecklingsteam som driver banbrytande automation och möjliggör Lights Out Factory-produktion över hela världen. För dig som är en erfaren och driven programmerare erbjuds här en unik expertroll med stor innovationsfrihet, stark teknikkultur och lockande anställningsförmåner.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
System 3R driver en långsiktig och strategisk satsning på avancerad automation, där FANUC-robotar, kollaborativa robotar (cobots) och AMR-system (Autonomous Mobile Robots) integreras med egenutvecklad mjukvara för att möjliggöra Lights Out Factory-produktion hos kunder globalt.
I den här rollen blir du en del av ett sammansvetsat utvecklingsteam om ca 10 personer i Vällingby. Teamet besitter idag en mycket stark mjukvarukompetens inom C# och WSM-systemet (WorkShop Manager) och söker nu sin dedikerade expert som kan axla det totala ansvaret för robotikområdet. Du kommer tillsammans med en annan erfaren FANUC-robotprogrammerare ansvara för programmeringen och konfigureringen till den slutgiltiga integrationen i komplexa produktionsmiljöer. Rollen passar dig som trivs med ett högt tekniskt ansvar, har ett starkt eget driv och uppskattar friheten att strukturera samt forma hur lösningarna byggs.
Du erbjuds
En go-to expert-roll inom ett kritiskt och starkt växande teknikområde hos en världsledande aktör.
Stor innovationsfrihet där du är med och formar hur framtida automatiserade robotiklösningar ska byggas.
En stabil anställning i ett globalt bolag (ingår i Georg Fischer-koncernen) som präglas av en stark, jordnära och teknisk kultur.
Förmåner såsom 6 veckors semester, flexibla arbetstider (flextid), ett generöst friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år samt trygga villkor via Teknikavtalet.Dina arbetsuppgifter
Programmera och konfigurera FANUC-robotar (och andra industrivarianter) för avancerade parts handling-applikationer.
Arbeta hands-on med kollaborativa robotar (cobots) samt implementera och integrera dem i avancerade produktionsmiljöer.
Konfigurera samt optimera vision systems, kameraintegrationer, avancerade grippersystem och part feeding-lösningar.
Samarbeta tätt med mjukvaru- och teknikteamet för att säkerställa en helt sömlös systemfunktionalitet och integration mot System 3R:s egna applikationer.
Felsöka, prestandaoptimera och löpande underhålla de utvecklade robotiklösningarna.
Vi söker dig som
Har minst 5 års (gärna närmare 10 års) praktisk erfarenhet av robotprogrammering, exempelvis inom FANUC, ABB eller motsvarande industrirobotplattformar.
Besitter gedigen erfarenhet av att arbeta med kringutrustning såsom visionkameror, transportband, grippersystem och part feeding.
Har erfarenhet av eller god förståelse för kollaborativa robotar (cobots).
Kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift då du kommer att verka i en internationell miljö med blandade nationaliteter
Det är extra meriterande om du:
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har en bakgrund från ett integratörsföretag eller ett mindre fåmansföretag med ett renodlat och djupt robotfokus.
Har erfarenhet av AMR (Autonomous Mobile Robots) eller en officiell FANUC-certifiering.
Har en grundläggande förståelse för C# eller mjukvaruintegration mot robotsystem.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Driven och självgående: Du tar naturligt initiativ, driver dina egna processer framåt och trivs med att arbeta självständigt utan detaljstyrning.
Ansvarsfull och målinriktad: Du har förmågan att bygga upp, strukturera och ta fullt ägandeskap över ett helt teknikområde.
Problemlösande och hands-on: Du har en stark passion för praktisk teknik, är uthållig i ditt felsökningsarbete och motiveras av att se dina lösningar fungera i den fysiska verkligheten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "G6D50S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9950825