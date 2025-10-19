Trafiklärare
2025-10-19
Järvastadens Trafikskola söker Trafiklärare
Vi på Järvastadens Trafikskola i Järvastaden har nyligen öppnat, och efterfrågan på våra körlektioner växer snabbt. Därför söker vi nu en godkänd trafiklärare som vill bli en del av vårt växande team.
Vår skola ligger centralt, nära både buss och pendeltåg, enkelt för både dig och våra elever att ta sig hit. Vi har lång erfarenhet i branschen och brinner för att hjälpa elever att nå sina mål och ta körkort med självförtroende.
Vi söker dig som:
Är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen (krav)
Har tålamod, engagemang och en positiv inställning
Tycker om att motivera och stötta elever i deras utveckling
Bor i eller i närheten av Stockholm (vi söker inte någon som bor långt bort)
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
En växande trafikskola med många elever
En trevlig arbetsmiljö med fokus på samarbete och kvalitet
Ansökan:
Skicka din ansökan till hf.trafik.ab@gmail.com
Märk mejlet med "Ansökan/Trafiklärare"
Vänligen ring inte, vi kontaktar aktuella kandidater via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: hf.trafik.ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
