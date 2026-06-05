Behovsanställning som Receptionist och Konferensvärd

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Göteborg
2026-06-05


Visa alla receptionistjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Är du studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning? Söker du efter en omväxlande behovsanställning? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en receptionist och konferensvärd till en flexibel behovsanställning! Du kommer att arbeta hos två olika kunder i centrala Göteborg och vara en viktig del i att skapa ett professionellt och välkomnande bemötande. Beroende på kundens behov kan din roll variera mellan receptionist och kontorsvärd.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Ta emot och välkomna besökare samt registrera ankomster.
Hantera inkommande samtal, bokningar och mejl
Administration av telefoner, wifi, bokningar, nycklar och nyckelkort.
Hantera synpunkter och klagomål snabbt och noggrant.
Iordningställa, kontrollera och återställa konferens- och mötesrum.
Påfyllning och rengöring av kaffemaskiner samt hantering av disk.
Beställa, ta emot och leverera catering och konferensmaterial.
Medverka vid event och stötta den dagliga driften vid behov.

Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund med placering i centrala Göteborg. Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att du kommer ersätta ordinarie personal vid till exempel sjukdom och ledighet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är har en god känsla för service och som trivs med administrativa arbetsuppgifter. Du besitter en självklar förmåga att sätta kunden och kollegor i fokus samt strävar målinriktat för att varje kontakt ska uppfattas som ett professionellt bemötande. Du har lätt för att kommunicera i såväl tal som skrift, är självgående samt är duktig på att strukturera och planera din tid.
Vidare ser vi att du:
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
Talar och skriver flytande på svenska och engelska
God datorvana, inklusive Microsoft Office
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande

Passar ovan på dig? Sök redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lindholmspiren 9 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Irma Wallander
goteborg.professional@studentconsulting.com

Jobbnummer
9950841

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