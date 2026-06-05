DevOpsutvecklare med samordningsansvar
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en nyckelroll i en teknikintensiv miljö där stabila byggmiljöer, effektiva pipelines och smidiga leveranser är avgörande för att utvecklingsteamet ska lyckas. Du arbetar nära både utveckling och stödfunktioner och ser till att teknik, processer och människor drar åt samma håll.
En viktig del av rollen är att vara länken mot en central Dev/Ops- och IT-stödorganisation. Du fångar upp behov, koordinerar insatser och hjälper teamet att komma framåt när tekniska eller organisatoriska hinder uppstår. Samtidigt bidrar du med din utvecklarbakgrund i frågor som rör byggflöden, stödsystem och leveranskvalitet. Det här är en roll för dig som gillar att kombinera teknik med samordning och som vill ha tydlig påverkan på hur arbetet fungerar i praktiken.
ArbetsuppgifterDu driver och vidareutvecklar pipelines, byggmiljöer och stödsystem som stöttar teamets leveranser.
Du samordnar arbetet med centrala Dev/Ops- och IT-stödfunktioner och ser till att deras insatser möter verksamhetens behov.
Du bidrar till att leveransprocesser håller hög kvalitet och fungerar väl i en komplex teknisk vardag.
Du identifierar hinder, följer upp beroenden och hjälper olika parter att arbeta mot samma mål.
Du stöttar kollegor i tekniska frågor och bidrar till en prestigelös, lösningsorienterad kultur.
Du tar ett helhetsperspektiv på hur tekniska beslut påverkar system, samarbete och leveransförmåga.
KravErfarenhet av mjukvaruutveckling.
God förståelse för DevOps och CI/CD.
Erfarenhet av att arbeta med eller utveckla pipelines, byggmiljöer eller närliggande stödsystem.
God förmåga att kommunicera och samarbeta med både tekniska team och stödfunktioner.
Förmåga att skapa struktur, ta initiativ och driva arbetet framåt i en komplex miljö.
Ett lösningsfokuserat arbetssätt och ett genuint intresse för att stötta och coacha andra.
Förmåga att se helheten och förstå hur tekniska beslut påverkar det större uppdraget.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861375-2039591". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9950833