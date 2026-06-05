Analytiker inom verksamhets- och systemutveckling till kund i Stockholm
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Uppdraget innebär att etablera struktur, metodik och arbetssätt för kravhantering samt test kopplat till upphandling och framtida implementation.
Du förväntas arbeta självständigt i nära samverkan med huvudprojektledare och ansvarig upphandlare, samt ta en ledande roll inom kravområdet.
Arbetet innefattar bland annat:
• Leda och strukturera arbetet med kravhantering inom uppdraget
• Ta fram och implementera metodik för kravinsamling, kravhantering och test
• Planera och genomföra aktiviteter för behovs- och kravinsamling
• Strukturera och dokumentera verksamhetsbehov, krav och användningsfall
• Säkerställa spårbarhet mellan behov, krav och test
• Bidra till framtagning av upphandlingsunderlag kopplat till krav och verifiering
• Stödja utveckling av utvärderings- och verifieringsmetodik inför upphandling
• Samverka med verksamhet, projektledning, arkitektur och upphandling
• Bidra med rådgivning kring arbetssätt och struktur för krav- och testarbete inom offentlig sektor
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Vi söker en erfaren kravanalytiker med bakgrund inom HR- och lönesystem samt vana av att arbeta i komplexa organisationer.
Krav för rollen är att du har:
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys/kravledning
Minst 3 års erfarenhet inom HR-, personal- eller lönesystem
Erfarenhet av kravinsamling, workshops och analys
Förmåga att formulera och strukturera krav samt säkerställa spårbarhet
Erfarenhet av krav- och testmetodik
Bakgrund inom offentlig sektor
Vidare är det meriterande om du har:
Stark kommunikativ och samarbetsförmåga
Erfarenhet av LOU, testledning och förändringsarbete
Kunskap inom HR-processer och agila arbetssätt
Certifieringar inom krav, analys eller testSå ansöker du
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Tamara Mudric tamara.mudric@clwork.se
.
• Tjänsten är på 50% med start i Augusti. Uppdraget sträcker sig ca 4 månader med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork bemanning och rekrytering Kontakt
Tamara Mudric tamara.mudric@clwork.se Jobbnummer
9950829