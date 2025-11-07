Städpersonal
Anfasteröd Utveckling AB / Städarjobb / Uddevalla Visa alla städarjobb i Uddevalla
2025-11-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anfasteröd Utveckling AB i Uddevalla
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vill du vara en del i vårt städ-team på Anfasteröd Gårdsvik i Ljungskile?
Vi söker ytterligare en medlem till vårt städ-team för följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Städa servicehus på campingen
Städa hotellstugor
Tända och städa vår vedeldade bastu
Bädda och tvätta
Städa övriga byggnader
Enklare underhåll av våra byggnader
Vi är ett litet team som jobbar tätt ihop och vi söker dig som:
• Är ordningsam och noggrann
• Är positiv, glad och mån om att gästen får en trevlig vistelse hos oss
• Är självgående och samtidigt bra på att samarbeta
• Kan jobba helger och kvällar
• Har mycket energi, är i god fysisk form, och är beredd att hugga i. Det är ett tungt jobb att städa
Vilka är vi?
Anfasteröd Gårdsvik är en semesteranläggning för den som vill uppleva en naturnära och bekväm semester. Vi har 200 säsongscampingtomter, 25 hotellstugor, glamping och restaurang. Utöver detta erbjuder vi en mängd aktiviteter kring hav och skog och har en vedeldad bastu och badtunna.
Hållbarhet och platsens historia är viktiga byggstenar i vår verksamhet och vi gillar naturupplevelser och nya idéer.
Vi är ett team med flerspråkiga receptionister, flinka vaktmästare, ett gladlynt städ och ihärdig restaurangpersonal. Under högsäsong är vi ca 35 personer från 6 olika nationaliteter.
Våra krav:
Du ska kunna kommunicera väl på svenska och engelska.
Du ska vara över 18 år.
Du ska kunna arbeta kvällar och helger.
Omfattning: Tjänsten omfattar en 75% tjänst på helår och fördelas som; 100% april tom september och 50% övriga året.
Skicka ditt CV till jobb@anfasterod.se
och motivera i ett medföljande brev varför just du skulle passa hos oss.
Kan du inte jobba på helger är det ingen idé att söka denna tjänst.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@anfasterod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anfasteröd Utveckling AB
(org.nr 559062-4697), http://www.anfasterod.se
Ljungs Åker 112 (visa karta
)
459 91 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anfasteröd Gårdsvik Jobbnummer
9593368