Verksamhetchef - Projekt till HSB Södertörn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
HSB Södertörn är idédrivet och medlemsägt. De är en av 23 regionföreningar i landet. De bedriver verksamhet i Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn och på Gotland. HSB Södertörn har nästan 23 000 medlemmar och deras förvaltning berör 14 300 lägenheter. De bygger bostäder samt erbjuder kvalificerade förvaltningstjänster i samtliga kommuner. På HSB Södertörn jobbar ca 100 nyfikna och serviceinriktade personer.
Vi på Asta Agency samarbetar med HSB Södertörn i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta Agency och du blir sedan anställd direkt hos HSB Södertörn.Om tjänsten
Som Verksamhetschef för projekt hos HSB Södertörn får du en viktig roll i att leda, utveckla och samordna verksamhetsområdet projekt. Rollen kombinerar chefsansvar med egna projektledningsuppdrag, vilket innebär att du både leder genom närvaro och bidrar operativt i kundnära projekt. Du rapporterar till affärsområdeschef för Fastighetsutveckling och blir en del av ledningssammanhang där samverkan, utveckling och gemensamma arbetssätt står i fokus.
Du ansvarar för verksamhet, resultat, medarbetare, kundnöjdhet och utveckling av arbetssätt inom projektområdet. Teamet består av erfarna och självgående projektledare som driver projekt åt framför allt bostadsrättsföreningar. I rollen blir det viktigt att skapa förtroende, bygga teamkänsla och bidra till en mer enhetlig leverans, samtidigt som du omvärldsbevakar och driver förbättringar kopplade till exempelvis nya arbetssätt, regelverk och digitalisering. Ungefär hälften av rollen består av egna projektledningsuppdrag, där du driver projekt från försäljning och förstudie till projektering, upphandling, genomförande och överlämning.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med stark förankring i projektledning inom bygg, fastighet eller närliggande område. Du trivs med att leda seniora specialister och har förmågan att skapa riktning utan att detaljstyra. Som person är du lyhörd, kommunikativ och prestigelös, med en god fingertoppskänsla för både människor, affär och förändring. Du har ett genuint intresse för förbättring, effektivisering och samverkan, och du förstår vikten av att få med dig andra genom tydlighet, dialog och förtroende. Hos HSB Södertörn blir du del av ett starkt team som delar värderingar baserade på ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De strävar efter att vara en trygg och inspirerande arbetsplats.
Därtill har du:
Relevant utbildning inom bygg, fastighet, projektledning, ledarskap eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av att leda projekt inom bygg, ROT, fastighetsutveckling eller liknande område.
God förståelse för ekonomi, budget, prognos och resultatansvar.
Erfarenhet av kundnära arbete och affärsmässiga dialoger.
Erfarenhet av upphandling, entreprenörer och konsultsamverkan.
God förståelse för entreprenadjuridik och relevanta regelverk.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av personalansvar.
Utbildning inom ledarskap eller arbetsmiljö.
Erfarenhet av arbete mot bostadsrättsföreningar.
Erfarenhet av förändringsledning, digitalisering eller utveckling av gemensamma arbetssätt.
Erfarenhet av energieffektivisering, hållbarhetsfrågor eller tekniska fastighetsprojekt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Huddinge, Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814123-2034779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9946635