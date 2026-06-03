Konsultchef till Socionomera i Malmö
Socionomera Bemanning AB / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socionomera Bemanning AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en ihärdig person som söker nästa stora steg i yrkeslivet? Vill du arbeta i ett bolag med höga ambitioner och tydlig riktning?
Socionomera söker nu en konsultchef till vårt kontor i Malmö. Rollen passar dig som tycker om människor, vill utvecklas och trivs med att kombinera rekrytering, försäljning, matchning, kundvård och administration.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Som konsultchef hos oss bygger och vårdar du relationer med konsulter och kunder. Det innebär många telefonsamtal, många mejl och många uppföljningar. Du kommer behöva förstå vårt erbjudande, vässa dina argument och kunna förklara varför Socionomera är ett bra val för både konsulten och kunden.
Du planerar dina arbetsdagar relativt självständigt, men du har teamet nära när du behöver stöd. Du kan luta dig mot inarbetade arbetssätt, samtidigt som vi förväntar oss att du bidrar till förbättring.
En viktig del av rollen är matchning. Du kommer hantera och tolka mycket information i våra interna system. Det kräver att du är noggrann, strukturerad och bra på att sortera det som är viktigt.
Rollen innehåller också administration. Du hanterar avtal, pågående uppdrag, uppföljning av konsulters arbetsmiljö, tidrapporter och underlag till lön och fakturering.
Prestationsdriven kultur med etisk kompass
Vi arbetar med människor och samhällsviktiga uppdrag. Därför behöver vi ha gott omdöme, hög kvalitet och en tydlig etisk kompass.
Samtidigt är vi ett företag. Aktivitet, försäljning och resultat är avgörande för att vi ska kunna växa och fortsätta göra skillnad. Vi ser ingen motsättning mellan affärsmässighet och starka värderingar. Tvärtom tror vi att långsiktiga affärer bygger på förtroende, kvalitet och ansvar.
Vi söker därför en konsultchef som förstår att rollen också är säljande. Du behöver kunna ta kontakt, följa upp, argumentera för vårt erbjudande och stå bakom Socionomeras koncept.
Hos oss betyder prestation att ta ansvar, hålla hög kvalitet och bidra till teamets utveckling. Vi tror på tydliga mål, men inte på hets. Vi vill framåt, men vi ska göra det på ett sätt som vi kan vara stolta över.
Vem är du?
Du har en stark inre motor och är bra på att leda dig själv. Du tar ansvar för att driva dina processer framåt, även när ingen annan påminner dig. Du förstår sambandet mellan aktivitet, försäljning och resultat.
För att trivas i rollen tror vi att du är målmedveten, gärna tävlingsinriktad, drivs av att nå uppsatta mål och har en stark förmåga att sälja in Socionomeras professionella koncept till både kunder och konsulter.
Du tycker om att nätverka och prata med många människor. Du är lyhörd, men också tydlig. Du behöver vara bra på att lyssna och ställa rätt frågor för att kunna matcha effektivt.
Du är också noggrann. Du klarar av att hantera en stor mängd information och du förstår att detaljerna spelar roll.
Vi tror att du har:
hög ambitionsnivå
stark självdisciplin
god människosyn
mycket god svenska i tal och skrift
förmåga att bygga förtroende
mod att ta kontakt och följa upp
intresse för försäljning, människor och samhällsfrågor
Det är meriterande om du är socionom ocu/eller har erfarenhet av socialt arbete. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av bemanning, rekrytering, försäljning eller kundansvar.
Slutligen, och möjligen viktigast, söker vi dig som har starka drivkrafter att förändra och förbättra. Du är nyfiken, vill framåt och har mod att ställa dig i situationer där du både får använda dina styrkor och upptäcka dina utvecklingsområden.Om företaget
Socionomera är ett auktoriserat bemanningsbolag och expert på uthyrning av socionomer. Vi har vårt säte i Malmö och arbetar med uppdrag över hela Sverige.
Hos oss blir du en del av ett team som vill förbättra villkoren inom socialt arbete och vård. Vi har höga krav på oss själva, men också på hur vi behandlar konsulter, kunder och varandra.
Vi vill bygga ett bolag där människor utvecklas, tar ansvar och känner stolthet över det vi gör tillsammans.
Vi erbjuder
ett team med höga ambitioner och stark lagkänsla
en roll där du kan bli specialist inom ditt område
kollektivavtal och schyssta villkor
flexibel arbetsmiljö
stort eget ansvar
möjlighet att påverka bolagets fortsatta utveckling
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning som övergår till tillsvidareanställning
Vill du hjälpa oss att ta nästa steg? Då vill vi höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: anders.tegner@socionomera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultchef till Socionomera". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socionomera Bemanning AB
(org.nr 559130-4737), http://www.socionomera.se
Propellergatan 2 B (visa karta
)
211 15 MALMÖ Jobbnummer
9946610