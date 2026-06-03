Arbetsledare till Mantum i Veddige
AB Effektiv Väst / Lagerjobb / Varberg Visa alla lagerjobb i Varberg
2026-06-03
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Då kan detta vara rollen för dig.
Till Mantums verksamhet i Veddige söker vi nu en arbetsledare som vill vara med och säkerställa ett effektivt och säkert flöde av betongelement från Strängbetongs anläggning till kund.
Din framtida arbetsgivare
Mantum är en specialiserad transport- och logistikpartner med fokus på komplexa transporter inom bland annat prefab och betong. Verksamheten präglas av högt tempo, stark laganda och ett nära samarbete mellan kunder, chaufförer och projektledning. Här arbetar man lösningsorienterat med kunden i fokus och med målet att alltid leverera med hög kvalitet och precision.
Läs gärna mer om företaget på deras hemsida: https://mantum.se/
Vad erbjuder rollen?
Som arbetsledare på Mantums lastgård blir du en nyckelperson i den dagliga verksamheten. Rollen är till största delen operativ och cirka 80 procent av arbetstiden består av traverskörning och lastning av betongelement. Resterande del av tiden ansvarar du för den dagliga arbetsledningen av ett team om fem personer samt samordning med kund, trafikplanerare och chaufförer som hämtar gods på anläggningen.
Du planerar och prioriterar dagens arbete, säkerställer att lastningarna genomförs enligt plan och fungerar som den naturliga länken mellan verksamhetens olika kontaktytor. Det är en roll för dig som trivs med att ta ansvar, fatta beslut i vardagen och samtidigt vara en del av det praktiska arbetet.
Arbetet bedrivs huvudsakligen utomhus året runt och passar dig som trivs med att jobba i en aktiv arbetsmiljö där du är i rörelse under större delen av arbetsdagen.
Du kommer arbeta heltid, måndag till fredag kl. 07-16 och utgår från Mantums anläggning i Veddige. Start kan ske omgående eller senast kort efter semesterperioderna.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från logistik, transport, industri eller annan verksamhet där du har arbetat nära den dagliga driften. Vi tror att du har eller haft av någon form av samordnande eller arbetsledande ansvar tidigare och känner dig trygg i att planera arbetet, prioritera och vara en naturlig kontaktperson för både kollegor och externa parter. Eftersom du kommer att ha löpande dialog med kund, trafikplanerare och chaufförer ser vi att du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har kunskaper i engelska.
Traverskort är meriterande, men inget krav då utbildning kan ges på plats. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig verksamheten.
Som person är du driven, initiativtagande och trivs i en roll där du får ta ansvar. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa förtroende hos både kollegor, kunder och chaufförer. Du gillar att vara där det händer och har inga problem med att arbeta praktiskt större delen av dagen. Du trivs med att arbete utomhus, året om.
För att trivas hos Mantum behöver du vara prestigelös, lösningsorienterad och ha ett driv som smittar av sig på omgivningen. Du ser vad som behöver göras, tar tag i saker och är inte rädd för att fatta beslut när situationen kräver det.
Är detta din perfekta match?
Det här är rätt match för dig som vill vara där det händer på riktigt. En operativ och fartfylld vardag där du kombinerar praktiskt arbete med ansvar och samordning i ett flöde som aldrig står still. I en roll där din energi, ditt driv och din förmåga att skapa struktur och sammanhållning verkligen gör skillnad och får arbeta nära verksamheten. Du får ta beslut i stunden och samtidigt vara en nyckelperson i att få både människor och material att fungera tillsammans.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 22 juni 2025.
För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
eller Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Mantum.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7847064-2034792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9946638