Musiklärare till estetiska programmet Uppsala AG, anpassad gymnasieskola
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2026-06-03
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Uppsala AG söker en engagerad musiklärare till det estetiska programmet. Vill du inspirera och skapa musikglädje tillsammans med elever i en inkluderande och kreativ miljö? Välkommen med din ansökan!
Uppsala AG är den kommunala anpassade gymnasieskolan i Uppsala och består av två skolenheter: Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla. Totalt kommer skolan att ha omkring 175 elever och cirka 120 medarbetare.
På de nationella programmen läser eleverna gemensamma ämnen som engelska, svenska, matematik, historia och idrott, samt ämnen som hör till det valda programmet vara det estetiska programmet är ett av dem och finns på Fyris AG.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i musik på vårt nationella program för Estetisk verksamhet. I ditt arbete som musiklärare ingår att planera och genomföra lektioner och du har ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna och ha en helhetssyn på elevens utveckling.
Som musiklärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisningen utifrån varje elevs unika kognitiva och kommunikativa förutsättningar. Eftersom våra elever har olika behov är flexibilitet och förmåga att differentiera undervisningen helt avgörande. Du bryter ner kreativa processer i tydliga steg för steg instruktioner. Du använder bildstöd, tecken som stöd, konkret material och digitala verktyg för att skapa förutsägbarhet.
I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning i ämnet musik enligt läroplanen och bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation och har gått musiklärarutbildning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning samt av att arbeta i anpassad gymnasieskola.
I din roll har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt, samt att du ser möjligheter i förändringar. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Med en god pedagogisk insikt har du förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. I din undervisning anpassar du dig efter eleven.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Hultqvist, rektor, 018-727 50 85.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Rektor
Marie Hultqvist 018-727 50 85 Jobbnummer
9946632