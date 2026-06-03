Projektledare till HSB Södertörn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
HSB Södertörn är idédrivet och medlemsägt. De är en av 23 regionföreningar i landet. De bedriver verksamhet i Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn och på Gotland. HSB Södertörn har nästan 23 000 medlemmar och deras förvaltning berör 14 300 lägenheter. De bygger bostäder samt erbjuder kvalificerade förvaltningstjänster i samtliga kommuner. På HSB Södertörn jobbar ca 100 nyfikna och serviceinriktade personer.
Vi på Asta Agency samarbetar med HSB Södertörn i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta Agency och du blir sedan anställd direkt hos HSB Södertörn.Om tjänsten
Som projektledare hos HSB Södertörn får du driva byggprojekt från tidiga behovsdialoger till färdigställande och slutbesiktning. Rollen innebär att du arbetar konsultativt mot framför allt bostadsrättsföreningar och ansvarar för att skapa trygga, affärsmässiga och hållbara projekt genom hela processen. Du leder projekt inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, exempelvis stambyten, markprojekt och andra ROT-relaterade uppdrag.
I rollen ansvarar du för:
Budget, tidsplan, upphandling, projektstyrning, kunddialog och kontakt med entreprenörer, konsulter och andra intressenter.
Du tar fram förfrågningsunderlag, medverkar vid anbudsutvärdering, leder byggmöten och säkerställer att projekten genomförs enligt överenskommen kvalitet, ekonomi och tidplan.
Projektens omfattning varierar, vilket innebär att du kan driva ett fåtal större projekt eller flera mindre parallellt.
Du blir en del av ett erfaret team med stark kompetens inom byggprojektledning, där samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamma arbetssätt är viktiga delar av vardagen.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din projektledarroll och trivs i kontakten med kunder, entreprenörer och kollegor. Du har ett strukturerat arbetssätt, god kommunikativ förmåga och en naturlig förmåga att skapa förtroende i projektets olika skeden. Som person är du självgående, lyhörd och lösningsorienterad, samtidigt som du bidrar till teamet genom samarbete, engagemang och ett prestigelöst förhållningssätt. Hos HSB Södertörn blir du del av ett starkt team som delar värderingar baserade på ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De strävar efter att vara en trygg och inspirerande arbetsplats.
Därtill har du:
Relevant utbildning inom projektledning, bygg, fastighet eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av att driva projekt inom renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.
God förståelse för byggprocessens olika skeden, från tidiga skeden till slutbesiktning.
Erfarenhet av budget, kalkyl, tidsplanering och ekonomisk uppföljning i projekt.
Erfarenhet av upphandling och arbete med entreprenörer och konsulter.
Kunskap om entreprenadjuridik och relevanta standardavtal, exempelvis ABT 06, AB 04 eller ABK 09.
God digital vana och erfarenhet av relevanta projektverktyg.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet eller kompetens inom VVS.
Erfarenhet av projekt kopplade till bostadsrättsföreningar.
Erfarenhet av energieffektivisering, hållbara materialval eller klimatanpassade lösningar.
Erfarenhet av andra ROT-relaterade specialområden.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Huddinge, Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814121-2034777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9946634