Stängselmontör Lantbruk, Villa och Industri
Bergmans Stängsel & Allmoge i Mälardalen AB / Grovarbetarjobb / Västerås Visa alla grovarbetarjobb i Västerås
2026-06-03
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Tycker du om att arbeta fysiskt med kroppen utomhus i vackra miljöer i alla väder. Har du erfarenhet av montage, bygg anläggning, lantbruk eller liknande. Då kan det här vara något för dig.
Bergmans Stängsel/Poda Västerås är en nystartad organisation med säte mellan Köping och Västerås. Vi bygger alla typer av stängsel för lantbruk, gårdar, villor och industri. En dag är vi på ett lantbruk och sätter stolpar och kostängsel, nästa dag är vi på en gård på landet och sätter upp ett stängsel för att skydda trädgården från vildsvin, vi arbetar i hela västra mälardalen.
Att bygga stängsel är fysiskt krävande och material är ofta tungt, så en god fysik och rörlighet är ett måste. Du behöver vara självgående ha god arbetsmoral ett driv med en förmåga att samarbeta. Ett trevligt sätt mot kunder och kollegor. Du behöver vara praktiskt lagd och ha yrkesstoltet så vi kan ha nöjda kunder. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Stängselmontage av olika typer
Montera grindar i stål och trä
Enklare betong och snickeriarbeten
Köra och hantera maskiner för stolpslagning
Packa och lasta material
Viss utsättning och planering
Viss röjningKvalifikationer
Erfarenhet av stängselmontage, bygg, anläggning eller liknande arbete.
Hantera vanliga handverktyg, t.ex skruvdragare, handklinga, vattenpass, motorsåg.
Maskinvana av traktor och fyrhjuling
B-Körkort (BE Meriterande)och tillgång till egen bil för att ta sig till arbetsplatsen
Förstå enklare ritningar och kartor
Flytande Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av stängselmontage
Erfarenhet av lantbruk och maskiner
Motorsågskort A+B
BE-Körkort
Ansökan via mail till vasteras@poda.se
Kontaktperson Erik Bergman 070 220 89 41 skicka ett sms om ej svar.
Rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Ansökan sker via email
E-post: vasteras@poda.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergmans Stängsel & Allmoge i Mälardalen AB
(org.nr 559474-6553) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946639