Kock till Kollektivkrogen
Ps Partner AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-03
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Förste Kock till Kollektivkrogen Hopkoket
Vill du vara med och bygga något som är större än en restaurang?
I Mölndal växer Hopkoket fram – en kollektivkrog, ost- och delibutik och mötesplats för människor som älskar mat, gemenskap och lokalt engagemang.
Nu söker vi en Kock som vill vara med från början och sätta sin prägel på köket.
Om rollen
Tillsammans med kökschefen blir du en nyckelperson i verksamheten.
Du leder det dagliga arbetet i köket under dina pass, ansvarar för kvalitet och tempo samt är med och utvecklar menyer, råvaruval och arbetssätt.
Vi inspireras av det franska bistroköket – med få rätter, hög kvalitet och tydlig identitet.
Vi söker dig som
Är utbildad kock eller har motsvarande erfarenhet
Tycker om att ta ansvar och leda andra
Är prestigelös och gillar att jobba operativt
Har känsla för kvalitet, råvaror och ekonomi
Trivs i en verksamhet där människor hjälps åt
Erfarenhet av franskinspirerad matlagning är meriterande.
Hos oss får du
Vara med och bygga en ny restaurangverksamhet
Arbeta nära kökschef och styrelse
Stort inflytande över kökets utveckling
En arbetsplats där gemenskap betyder något på riktigt
Heltidstjänst med villkor enligt kollektivavtal
Är du den vi söker?
Då vill vi gärna höra från dig.
Välkommen med din ansökan till Kollektivkrogen Hopkoket i Mölndal. Vi vill gärna läsa din ansökan så snart som möjligt dock senast den 30 juni 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7847569-2034764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9946627