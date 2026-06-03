Kock på timmar till Engsholms Slott
Engsholms Slott Aktiebolag / Kockjobb / Södertälje Visa alla kockjobb i Södertälje
2026-06-03
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Kock sökes till Engsholms Slott – timanställning eller säsong till december
Vill du arbeta i en inspirerande miljö där matupplevelsen står i centrum? Nu söker Engsholms Slott en engagerad och passionerad kock för timanställning eller säsongsanställning fram till december.
Hos oss får du möjlighet att arbeta på ett vackert slott i natursköna omgivningar, där kvalitet, service och matglädje genomsyrar verksamheten. Vi tar emot konferensgäster, festarrangemang och privata sällskap och strävar alltid efter att leverera minnesvärda upplevelser.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök.
Är självgående, flexibel och lösningsorienterad.
Har ett genuint intresse för matlagning och råvaror av hög kvalitet.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Kan hantera ett högt tempo med bibehållen kvalitet.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats i slottsmiljö.
Trevliga kollegor och god laganda.
Varierande arbetsdagar med fokus på kvalitet och kreativitet.
Timanställning eller säsongsanställning enligt överenskommelse fram till december.
Möjlighet att utvecklas inom yrket i en professionell och inspirerande miljö.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetsplats: Engsholms Slott
Anställningsform: Timanställning eller säsongsanställning till december
Tillträde: Enligt överenskommelse
Bil samt körkort för egen kommunikation till och från arbetsplatsen är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobba@engsholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Arbetsgivare Engsholms Slott Aktiebolag
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Engsholms Slott AB Jobbnummer
9946621