Säljare inom konståkning till Jackson
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Jackson är ett välkänt kanadensiskt varumärke inom konståkning och skridskor, med särskilt stark position bland åkare, specialiserade återförsäljare och aktörer inom skridskosporten. Varumärket är sedan några år en del av CCM-koncernen, vilket innebär tillgång till en större internationell organisation, samtidigt som Jackson fortsatt drivs som ett eget specialistvarumärke. I Europa finns en marknad med stor utvecklingspotential där relationer, produktkunskap och närvaro vid rätt sammanhang gör tydlig skillnad. Jacksons kunder består av allt från större sportkedjor och distributörer till mindre specialistbutiker med djup kunskap om konståkning. Företaget befinner sig i en spännande fas där arbetssätt och försäljningsstruktur utvecklas för att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.
Vi på Asta Agency samarbetar med Jackson i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Jackson.Om tjänsten
Som säljare får du en bred och internationell roll där du ansvarar för att utveckla Jacksons försäljning och kundrelationer på den nordiska europeiska marknaden vilket innefattar Norden, Baltikum och centrala Europa. Du arbetar både med befintliga kunder och med att identifiera nya affärsmöjligheter, där målet är att stärka Jacksons närvaro hos återförsäljare, distributörer, sportkedjor och andra viktiga aktörer inom konståkning och skridskosport.
Rollen kombinerar operativ försäljning med strategiskt kundarbete. Du ansvarar för att driva försäljningen genom deras "Booking & Repeat"-modell, där målet är att få kunderna att planera och boka en stor del av sina årliga inköp i förväg. Genom aktiva kunddialoger, tydliga bokningsfönster och långsiktig affärsutveckling hjälper du kunderna att optimera sina inköp samtidigt som du skapar stabila och förutsägbara affärer. För att lyckas i rollen behöver du förstå kundens verksamhet och arbeta proaktivt för att säkerställa en sund försäljningsutveckling och god lageromsättning.
Du kommer ha många kontaktytor, både externt och internt. Externt möter du allt från mindre specialiståterförsäljare till större centrala inköpsorganisationer, medan du internt samarbetar med bland annat kundservice, marknad, produktutveckling och ekonomi. Rollen innebär resor inom hela Europa i stor utsträckning i samband med kundmöten, branschevent och större konståkningsevenemang.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och som trivs i en roll där relationer, affärsmässighet och nyfikenhet går hand i hand. Du är självgående, strukturerad och motiveras av att bygga affärer i en marknad där mycket fortfarande finns att utveckla. För att lyckas i rollen behöver du vara både hunter och farmer, du har förmågan att hitta nya möjligheter, samtidigt som du vårdar och utvecklar befintliga kundrelationer.
Som person är du öppen, kommunikativ och trygg i att möta olika typer av kunder och personligheter. Du har ett hands-on arbetssätt, men också förmågan att tänka strategiskt kring hur kunder, marknader och säsonger kan utvecklas över tid. Vidare tror vi att du har ett genuint intresse för produkter, marknad och kundbeteenden, och att du gillar att sätta dig in i detaljer som gör skillnad i en nischad bransch.
Därtill har du:
Erfarenhet av försäljning, gärna inom sport, outdoor, retail eller tekniska produkter.
Förståelse för hur säsongsbaserad försäljning, booking och återkommande orderflöden fungerar.
Erfarenhet av att arbeta med återförsäljare, distributörer eller större kedjekunder.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
God analytisk förmåga och intresse för att förstå marknad, kunder och försäljningsdata.
Möjlighet och vilja att resa regelbundet i tjänsten.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet inom skridskor, konståkning eller annan nischad sport.
Erfarenhet av hårdvara, tekniska sportprodukter eller produkter som kräver rådgivande försäljning.
Kunskaper i franska, italienska eller tyska.
Erfarenhet av internationell försäljning och arbete mot flera länder.
Eftergymnasial utbildning inom försäljning, marknad, business eller liknande område.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Solna, Stockholm. Resor är en del av tjänsten.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7834323-2034797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9946640