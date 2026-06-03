Content Creator & Social Media
Interactive Fitness Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-03
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PUSH Puckar utvecklar produkter som får människor att vilja röra på sig. Våra produkter används varje dag i skolor, på fritidshem, i idrottsföreningar och på gym för att skapa mer aktivitet, engagemang och rörelse.
Som en del av vårt team kommer du inte bara skapa innehåll. Du kommer hjälpa oss att inspirera fler människor att röra sig, ha kul tillsammans och upptäcka att träning faktiskt kan vara något man längtar efter.
Vi växer och söker nu en Content Creator & Social Media Specialist som vill kombinera kreativitet med verklig påverkan. Någon som vill skapa innehåll som bygger varumärke och driver försäljning, men som också bidrar till att fler människor hittar rörelseglädje i sin vardag.
Om rollen
Hos oss kommer du inte bara publicera innehåll. Du kommer att skapa det från idé till färdigt inlägg.
Du planerar, filmar, redigerar, skriver och publicerar innehåll för sociala medier, annonser, webbplats och kampanjer. Du får stor frihet, mycket ansvar och möjlighet att sätta din egen prägel på hur PUSH syns och hörs.
Vi söker dig som:
Är kreativ och idérik
Förstår trender och vad som engagerar
Kan filma och redigera innehåll som fångar intresse snabbt
Gillar att testa nytt och analysera vad som fungerar
Det är bra om du är träningsintresserad
Inspelningar är en naturlig del av jobbet och sker delvis på kvällar och helger, vilket kräver viss flexibilitet. Redigering av content är ett stort plus men inget krav då vi redan har en redigerare.
Du kommer att arbeta på plats på vårt kontor i Gubbängen nära tunnelbanan. Parkering finns om du kommer med bil.
Omfattning och lön
Tjänsten är på 80 - 100% (beroende på överenskommelse)
Startdatum
3 augustiPubliceringsdatum2026-06-03Om företaget
Vi arbetar nära varandra i ett litet team med stora ambitioner och korta beslutsvägar
Läs gärna mer om oss på www.pushpuckar.se
eller på Instagram där vi heter PUSHPUCKAR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: jobb@pushpuckar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interactive Fitness Sverige AB
(org.nr 559286-2725)
Gubbängsvägen 113 (visa karta
)
122 45 ENSKEDE Arbetsplats
Gubbängen Jobbnummer
9946629