Städerska
2025-12-13
Vi söker nya medarbetare i Göteborg!
Vi söker en noggrann och ansvarstagande städerska till vårt team. Arbetet innebär regelbunden städning och skötsel av våra lokaler.Publiceringsdatum2025-12-13Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av lokaler
Säkerställa en ren och trivsam arbetsmiljö
Påfyllning av förbrukningsmaterial vid behovKvalifikationer
Erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Ansvarstagande och pålitlig
Arbetstid:
Måndag till fredag, 08:00-16:00
Vi erbjuder ett stabilt arbete i en trygg arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: Info@karlacleaningcrew.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Udits AB
(org.nr 559061-2932) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643128