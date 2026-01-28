Servicetekniker
2026-01-28
Bli En Del Av Orust Motor AB!
Har du funderat på hur det är att arbeta på en arbetsplats som är mycket mer än bara en vanlig bilverkstad?
Visste du att Orust Motor AB är auktoriserad partner för branschens främsta märken - Volkswagen, Audi, koda, SEAT, FIAT Professional och Autoexperten?
Värdesätter du en arbetsmiljö där varje medarbetare är viktig och där delaktighet och inkludering är i fokus?
Undrar du hur det känns att arbeta på en arbetsplats där våra kundundersökningar visar att vi tillhör landets absoluta topp?
Skulle du trivas i en miljö där personalen stannar kvar för att de trivs så bra?
Kanske är det just du som skulle passa in och göra Orust Motor AB ännu bättre!
Nu finns chansen att bli en del av ett företag med över 70 års erfarenhet och en enorm kunskapsbank tack vare välutbildad personal.
Orust Motor AB är inte bara en arbetsplats med stark gemenskap och arbetsglädje - vi erbjuder också flera förmåner som gör jobbet extra givande:
• Långsiktig utveckling: Vi satsar på din framtid genom kontinuerliga utbildningar för både yrkesmässig och personlig utveckling.
• Hälsa i fokus: Friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar ger dig stöd för välmående både på och utanför jobbet.
• Unika förmåner: Våra hobbykvällar låter dig använda verkstaden för egna projekt och umgås med kollegor - perfekt för både yrkes- och fritidsintressen.
• Gemenskap: Vara en del av ett sammansvetsat team som arbetat tillsammans länge
• Påverka: Vara inkluderad och delaktig i verksamhetens utveckling
Vi söker nu en engagerad och gärna erfaren mekaniker till vår Fiat Professional-avdelning.
Här kommer du att vara den som i huvudsak arbetar med våra Fiatkunders bilar, men detta är säsongs-varierat varför du också kommer att arbeta med alla våra märken.
Du som söker är noggrann och tar ansvar för ditt arbete. I bästa fall har du ett par års erfarenhet från liknande tjänst men även om du inte har så lång arbetslivserfarenhet men känner ändå att du har rätt driv och förmågan att ta egna initiativ och framför allt ett intresse av att utvecklas, då tycker vi att du skall söka!
Eftersom du läst så här långt så verkar du ju ändå intresserad av att arbeta hos oss?
Så tveka inte, skicka in din ansökan.
Not. Urval sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@orustmotor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "#Bil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Motor AB
(org.nr 556117-8145), https://www.orustmotor.se/
Hälla 815 (visa karta
)
473 97 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Jan Rutgerson jan@orustmotor.se 0304799643 Jobbnummer
9708439