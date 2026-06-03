Säljare Till Branschvinnare B2b
Branschvinnare i Sverige AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-06-03
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SÄLJARE TILL BRANSCHVINNARE B2B
Vill du arbeta med försäljning där prestation faktiskt lönar sig?
Branschvinnare söker nu fler säljare som vill vara med och lyfta fram Sveriges främsta företag. Vi söker dig som har ett starkt driv, hög arbetsmoral och en vilja att bli bäst på det du gör.
Du kommer att kontakta företag som kvalificerat sig för utmärkelsen Branschvinnare och hjälpa dem genom processen kring deras utmärkelse och certifiering.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av telefonförsäljning mot företag (B2B)
• Är tävlingsinriktad och motiveras av tydliga mål
• Trivs med högt tempo och många kundkontakter varje dag
• Har hög energi och tar ansvar för dina resultat
• Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande:
• Erfarenhet av försäljning av företagsutmärkelser, certifieringar eller kredittjänster
• Erfarenhet från exempelvis UC, allabolag.se, kreditinformation eller liknande tjänster
• Tidigare satsat seriöst inom idrott på elit- eller hög tävlingsnivå
• Dokumenterat goda resultat inom telefonförsäljning
Vi erbjuder:
• Garantilön och provision utan tak
• Möjlighet att arbeta från vårt kontor i Sundsvall, Stockholm eller på distans
• Kontinuerlig utbildning och coachning
• En produkt med starkt värde för svenska företag
• Möjlighet att växa tillsammans med ett expansivt bolag
Om Branschvinnare
Branschvinnare hyllar Sveriges mest framgångsrika företag.
Varje år analyserar vi svenska aktiebolag och identifierar de företag som överträffar sin bransch i både omsättning och resultat samtidigt som de visar lönsamhet. Endast en liten del av Sveriges företag kvalificerar sig för utmärkelsen.
Utmärkelsen Branschvinnare är ett bevis på skickligt företagande, starkt ledarskap och långsiktigt värdeskapande. Den lyfter fram företag som inte bara levererar resultat utan också bidrar till ett starkare svenskt näringsliv.
Hos oss arbetar du med en produkt som uppmärksammar framgång, entreprenörskap och de företagare som driver Sverige framåt. Vi tror på höga ambitioner, personligt ansvar och friheten att påverka både din egen utveckling och din inkomst.
Ansök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: camilla.sandin@branschvinnare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Branschvinnare i Sverige AB
(org.nr 559365-9963)
Stora Frösunda 3 (visa karta
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169 75 SOLNA Jobbnummer
9946647