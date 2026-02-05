Samordnare
2026-02-05
Vuxenutbildningsavdelningen bedriver verksamhet inom särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkes-, lärlings- och kombinationsutbildningar samt YH.
Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för nationell och regional kompetensförsörjning till arbetslivet.
Vi söker nu en samordnare som ska arbeta verksamhetsnära med att stödja, koordinera och utveckla det dagliga arbetet inom verksamheten. Tjänsten är placerad på Vuxenutbildningscenter som är den centrala enheten inom Vuxenutbildningen i Karlstads kommun. På Vuxenutbildningscenter finns skolledning, verksamhetsutvecklare, studie- och yrkesvägledare samt administrations- och antagningspersonal.
Som samordnare har du en central roll i att bidra till struktur, kvalitet och effektivitet. Uppdraget är brett och innebär både administrativa och samordnande arbetsuppgifter samt deltagande i utvecklingsarbete inom avgränsade områden. Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som samordnare ingår att:
- Ge administrativt och organisatoriskt stöd till verksamheten
- Samordna och hantera information, rutiner och dokumentation i enlighet med gällande styrdokument
- Arbeta operativt och förbereda inför antagning till utbildningar och kurser samt vara stöd för antagningsteamet
- Medverka i utvecklingsarbete inom verksamheten utifrån identifierade behov
- Följa upp, uppdatera och kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt
- Fungera som kontakt- och samordningsfunktion mellan olika roller och funktioner
- Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt i verksamhetens system
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av samordnande eller administrativt arbete och har en god förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat. VIdare har du god digital kompetens och vana av administrativa system
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, utbildningsverksamhet eller arbete med antagning.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att bemöta olika målgrupper på ett serviceinriktat sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
