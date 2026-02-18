Samordnare
2026-02-18
Vi söker nu två samordnare som spindlar i nätet på vårdboendet Brattska.
Ni kommer att stötta de två cheferna som delar på ledarskapet för drygt 45 kollegor.
Arbetsplatsen:
Brattska gården ligger i Vålberg och är ett av kommunens vårdboenden för personer med kognitiva svårigheter. Boendet har totalt 48 platser fördelat på fem avdelningar, varav en avdelning för omsorgstagare med somatiska behov.
Här kan du https://karlstad.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre/jamfor-aldreboenden/brattska-vardboendeoch
se filmen om Brattska gården.Dina arbetsuppgifter
Som samordnare fördelar du din arbetstid mellan samordningen på ca 35% och omvårdnadsarbete på 65% där kvälls - och helgarbete ingår.
Huvuduppgiften i det administrativa arbetet är att planera vårdboendets bemanning. Du samordnar även besök till vårdboendet vilket exempelvis kan vara anhöriga, hantverkare, leveranser mm. Du kommer i samarbete med enhetscheferna kontinuerligt stämma av och hantera behovet av personal framgent, både planerad och akut frånvaro. Som samordnare har du ett nära samarbete med boendets övriga medarbetare och du har också kontakter med andra professioner i förvaltningen.
I omvårdnadsarbetet tillgodoser du omsorgstagarnas individuella behov av vård och omsorg. Du kommer att utföra vissa delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Som samordnare får du ett tidsbegränsat uppdrag om 12-24 månader med en grundanställning som undersköterska på Brattska vårdboende.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet av omvårdnadsarbete. Har du jobbat som samordnare, gruppledare eller liknande är det meriterande.
Du behöver ha god datavana, gärna i bla Microsoft Office och Sharepoint där vi kommunicerar nyheter och spar information. Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva där vi för social dokumentation och av personalsystemet Heroma där vi lägger beställningar och planerar vid tex utbildningar är ett krav. Du har också en ekonomisk medvetenhet och kunskaper i arbetstidslagen.
Rollen som samordnare är utmanande då den ställer krav på lyhördhet och lojalitet gentemot både arbetsgivare och medarbetare. För att trivas i uppdraget behöver du därför vara strukturerad och ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Vi tror också att hög integritet, stor personlig mognad samt förmåga att förstå och se helheten behövs. Du är duktig på logistik och planering och är intresserad av utvecklingsarbete. Som person är du initiativtagande och har ett självständigt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Inför en eventuell anställning behöver du visa ett oöppnat brev från Polisens belastningsregister som heter "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att söka!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vårdboende, Brattska Kontakt
Enhetschef Michaela Lövkvist 054-5402689,michaela.lovkvist@karlstad.se Jobbnummer
9750933