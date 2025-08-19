Personlig assistent
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Vi behöver bli fler, varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker undersköterskor med erfarenhet av vårdarbete för uppdrag som personliga assistenter.
Tjänsterna innebär omvårdnadsarbete samt sjukvårdande insatser. Som personlig assistent är du också ett stöd och en trygghet i vardagen. Arbetsplatsen är belägen i utkanten av Lidköping.
Två av tjänsterna innebär nattjänstgöring.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent arbetar du i den enskildes hem och är ett stöd vid personlig omvårdnad, daglig livsföring och kommunikation. I detta uppdrag kommer du huvudsakligen att arbeta med sjukvårdande insatser, såsom hantering av trakeostomi och ventilator.
Arbetet inom assistansen innebär ofta ensamarbete och vi söker därför dig som är trygg, självständig och noggrann. Du är lugn, godhjärtad och har ett professionellt förhållningssätt. Du sätter brukaren i centrum, är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Arbetet som personlig assistent kan vara fysiskt krävande, och det är därför viktigt att du har god fysisk förmåga och tar hand om din egen hälsa.
Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Du har ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Dokumentation och läkemedelshantering ingår i uppdraget. Vi använder flera digitala verktyg.
Hund finns i hemmet.
Vem är du?
För att kunna anställas som personlig assistent inom detta uppdrag krävs:
- Godkänd yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom vården.
Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga delar av arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställning på 100%, vilket kan inledas med provanställning. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg.
I vår verksamhet ska alla som anställs för arbete inom funktionsnedsättningsområdet, enligt lag (2010:479) visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Blanketten som ska användas hämtas via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
(polisen.se)
Handläggningstiden är oftast 1-2 veckor och utdraget ska visas upp för anställande chef innan anställning. Beställ gärna ditt utdrag redan idag.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
