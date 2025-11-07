Personlig assistent
Lidköpings Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2025-11-07
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vi söker assistenter till rullstolsbunden kvinna strax utanför Lidköping.
Personlig assistans handlar i grund och botten om engagemang, för en annan medmänniska som behöver hjälp med de saker i vardagen som många tar för givet, exempelvis hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, matlagning, träning, sköta ett hem och aktiviteter. Som personlig assistent är du ett stöd och hjälper brukaren att skapa struktur & trygghet i vardagen.
Arbetstiden varierar och det förekommer dygnspass med sovande jour. Arbetet kommer att utföras hos flera olika brukare.
Arbetet inom assistansen innebär ofta ensamarbete och vi söker därför dig som är trygg, självständig och noggrann. Du är lugn, godhjärtad och har ett professionellt förhållningssätt. Du sätter brukaren i centrum, är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Arbetet som personlig assistent kan vara fysiskt krävande, och det är därför viktigt att du har god fysisk förmåga och tar hand om din egen hälsa.
Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Du har ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ), och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Dokumentation och läkemedelshantering ingår i uppdraget. Vi använder flera digitala verktyg.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
För att kunna anställas som personlig assistent krävs:
Godkänd yrkesexamen från vård- och omsorgsprogram, eller barn- och fritidsprogram med social inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana. Du behöver även ha god fysik för att klara uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi söker främst kvinnliga personliga assistenter och urvalsprocessen kan komma att startas under ansökningstiden och ske fortlöpande.
Tillsvidareanställning 100% som kan inledas med provanställning. Arbetstiderna är förlagda på dag, kvällstid och helg.
I vår verksamhet ska alla som anställs för arbete inom funktionsnedsättnings området enligt lag (2010:479) visa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten som ska användas hämtas påhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
(polisen.se)
Handläggningstiden är oftast 1-2 veckor och utdraget ska visas upp för anställande chef innan anställning. Beställ gärna ditt utdrag redan idag.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SV 2025/359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Birgitta Sekund 0510-770603 Jobbnummer
9593648