Omnipollo söker en Packaging Operator
Omnipollo AB - Kungsängen / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Upplands-Bro Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Upplands-Bro
2025-09-25
Brinner du för kvalitet och produktionsprocesser? Vill du vara en nyckelspelare i paketeringen av våra prisbelönta öl? Då kan du vara vår nästa Packaging Operator!
Om rollen
Som Packaging Operator kommer du att ha en central roll i vår produktionsanläggning i Kungsängen. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa att våra öl paketeras med högsta precision och kvalitet, oavsett om det är på burk, fat eller flaska. Du kommer att arbeta med hela processen - från transport och rengöring till paketering och protokollföring. Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet för att vi ska kunna leva upp till våra höga rutiner och bransch standarder.
Dina ansvarsområden:
Paketering av öl på burk, fat och flaska.
Förberedelse av in- och utleveranser av råvaror och färdiga produkter.
Transport av öl från bryggeriet till vår anläggning i Kungsängen.
Protokollföring och dokumentation av arbetet.
Genomföra rengöring och CIP (Clean in Place).
Säkerställa leveranser till Omnipollos egen produktion och barer.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för öl och produktionsprocesser. Du är en problemlösare som inte tvekar att ta dig an utmaningar och hitta kreativa lösningar. Du har en god fysik och kan arbeta effektivt i en dynamisk miljö. Erfarenhet av teknik eller livsmedelsproduktion är ett stort plus.
Krav och meriter:
Giltigt B-körkort är ett krav.
Truckkort är meriterande.
Du har ett starkt intresse för produktionsprocesser och en vilja att lära dig.
Förmåga att arbeta effektivt i fysiskt krävande miljöer med hög precision.
Om anställningen
Tjänsten är en heltidstjänst med en inledande provanställning på sex månader. Du kommer att arbeta nära vårt team och rapportera direkt till vår Head of Operations.
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka din ansökan och eventuella frågor till jobs@omnipollo.com
. Sista ansökningsdag är 2025-10-13. Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: jobs@omnipollo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omnipollo AB
(org.nr 556891-3544)
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omnipollo AB - Kungsängen Jobbnummer
9527255