Barnmorska till Lugnvik och Zätagränd Hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-06-05
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Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som vill arbeta på två välfungerande hälsocentraler.
Nu erbjuder vi en tillsvidareanställning på heltid (100 %) som barnmorska. Din huvudsakliga placering kommer att vara på Hälsocentralen Lugnvik, men arbetet fördelas lika mellan Lugnvik och Zätagränd Hälsocentraler (50/50).
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Hos båda hälsocentralerna arbetar du dagtid i välfungerande och välbemannade verksamheter tillsammans med engagerade team som sätter patienten i fokus.
Lugnvik Hälsocentral
Vid Lugnvik Hälsocentral arbetar vi i ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper och utgår från RAK för att använda vår kompetens på bästa sätt. Vi värdesätter en god arbetsmiljö, utveckling och samverkan. Med cirka 7 500 listade patienter bedriver vi en patientfokuserad verksamhet och har ett nära samarbete med Lits Hälsocentral.
Zätagränd Hälsocentral
Vid Zätagränd Hälsocentral arbetar vi i ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper med bred kompetens inom verksamheten. Vi värdesätter en god arbetsmiljö, utveckling och samverkan. Med drygt 13 400 listade patienter bedriver vi en patientfokuserad verksamhet och erbjuder även stöd via familjecentral, psykosocial enhet och rehabilitering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Du ingår i en glad och kompetent arbetsgrupp och arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter som barnmorska i primärvård.
Du arbetar självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa, graviditetsövervakning, föräldrastöd i grupp, preventivmedelsrådgivning, STI-förebyggande arbete och gynekologiska cellprovskontroller.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska. Meriterande är erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, arbete inom primärvård.
Vi söker dig som vill bidra till en tillgänglig och kvalitativ primärvård med patienten och familjen i fokus. Du är engagerad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Med ansvarskänsla och initiativförmåga är du med och skapar ett gott arbetsklimat och bidrar till att utveckla verksamheten samt ge bästa möjliga personcentrerade vård. Med anledning till att ditt arbete fördelas på två hälsocentraler krävs flexibilitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/175/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Midvägen 4 (visa karta
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831 51 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Kontakt
SRAT
Erika Sundell erika.sundell@regionjh.se Jobbnummer
9950739