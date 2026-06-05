Miljöinspektör inriktning lantbruksverksamhet
Miljösamverkan Östra Skaraborg / Hälsoskyddsjobb / Skövde Visa alla hälsoskyddsjobb i Skövde
2026-06-05
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Vill du bidra till en hållbar utveckling, en hälsosam och god miljö i östra Skaraborg?
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för bland annat livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn i våra medlemskommuner Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Miljösamverkan har ambitionen att vara Sveriges bästa miljökontor och arbetet med ständiga förbättringar genomsyrar hela verksamheten. Bemötande och service är viktigt för oss. Vi vill vara den myndighet som vi själva önskar möta genom att vi underlättar för våra kunder att följa lagar och krav inom vårt ansvarsområde.
Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med varierande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter där det finns goda möjligheter för dig att utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med kompetenta kollegor. Vi erbjuder flexibel arbetstid, goda förmåner, friskvårdsmöjligheter och vi är måna om att kompetensutveckla våra medarbetare.
Vi är cirka 50 medarbetare placerade mycket centralt i Skövde med närhet till resecentrum. Skövde har framför allt goda tågförbindelser och du reser till Stockholm på ca två timmar och Göteborg på en timme. Skövde som stad växer och har knappt 60 000 invånare. Här finns även närhet till naturen och ett rikt utbud av kultur och handel. Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Miljösamverkan östra Skaraborg söker nu en miljöinspektör.
Som miljöinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område. Du kommer att arbeta med att tillsyn av lantbruksverksamheter, men det kan också bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom vårt arbetsområde. I arbetet ingår att handlägga ärenden som kommer in och att göra tillsynsbesök på verksamheter.
Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete, fältarbete och kundkontakt.
Du kommer i ditt arbete planera den egna tillsynen, genomföra inspektioner, skriva rapporter, beslut och tillstånd samt att följa upp att avvikelser är åtgärdade. Ett spännande utvecklingsarbete för att digitalisera handläggningen inom vår verksamhet pågår.
Tillsynen genomförs i projektform utifrån fokusområden. De självorganiserande teamen lämnas stor frihet att lägga upp sin planering, uppföljning och sitt förbättringsarbete. Vår arbetsmetod är framgångsrik och ger goda förutsättningar för ett stort engagemang och personlig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, till exempel inriktning miljö- och hälsoskyddsinspektör, agronom, lantmästare, miljövetenskap och/ eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig och lämplig.
Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning genom tillsyn/kontroll i fält samt goda kunskaper inom gällande miljölagstiftning.
En god datorvana är en förutsättning likväl som att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Yrkeserfarenhet från arbete inom de agrara näringarna som gett kompetens inom växtnäring och växtskyddsmedel är meriterande.
Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och bidra till teamets utveckling. Du är initiativrik, orienterad mot resultat och utveckling med god helhetssyn.
Du är stabil och trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och din professionella yrkesroll. Du känner dig bekväm med att ibland lämna besvärliga/obekväma beslut.
Eftersom rollen kräver många kontakter sätter vi stort värde på din kommunikativa förmåga och ett gott bemötande är självklart.
B-körkort för bil med manuell växellåda är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Miljösamverkan östra Skaraborg arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Information för rekryteringskonsulter och annonssäljare
Miljösamverkan gör aktiva val avseende exponeringsytor, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. Efter det att vi publicerat en annons kommer vi inte köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi vänligt men bestämt undanber oss all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljösamverkan Östra Skaraborg
(org.nr 222000-2865)
Hertig Johans torg 2 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kundtjänst 0500- 49 36 30 Jobbnummer
9950740