Plattsättare sökes till Sedin & Co AB
Sedin & Co AB / Murarjobb / Göteborg Visa alla murarjobb i Göteborg
2026-06-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sedin & Co AB i Göteborg
Vi söker någon med känsla för fog – och tålamod nog att faktiskt göra den rak.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Sedin & Co AB är en byggfirma i Göteborg som lever och andas renovering. Badrum är vår stolthet – vi har byggt över 800 stycken – och ett badrum utan snyggt lagd klinker är som en pizza utan ost. Tekniskt möjligt, men varför?
Om rollen
Kakel och klinker i badrumsrenoveringar och andra projekt i Göteborgsregionen. Du är den som sätter pricken över i:et och förväntas göra det utan att någon behöver kontrollera varje platta.
Vi söker dig som
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av plattsättning, gärna i badrum
Är fullt självgående och van att arbeta utan daglig styrning
Vet vad BKR-regler innebär och jobbar efter dem
Pratar svenska obehindrat
Har B-körkort
Vi är tydliga med detta: vi söker inte någon som håller på att lära sig yrket. Vi söker dig som redan behärskar det.
Vi erbjuder
Projekt där kvaliteten syns och uppskattas
Ett sammansvetsat team där alla drar åt samma håll
Bra villkor och ett bolag som vet värdet av skickliga händer
Vi rekryterar löpande – vänta inte tills kakelresterna svalnat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: plattsattare@sedinbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sedin & Co AB
(org.nr 556740-6417)
Britta sahlgrens gata 8B (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontor Jobbnummer
9950734