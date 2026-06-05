Teknisk Mekaniker | Coromatic | Östersund
Manpower Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Östersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Östersund
2026-06-05
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Gillar du teknik, mekanik och att lösa problem? Vill du arbeta praktiskt i en modern produktionsmiljö? Just nu söker vi på Manpower tekniska mekaniker till Coromatic i Östersund. Här får du vara med och bygga reservkraftsgeneratorer från grunden. Välkommen med din ansökan!
Ort: Östersund (Torvalla)
Start: Augusti/september 2026
Uppdragslängd: 6 månader, med goda chanser till förlängning
Arbetstid: Heltid, dagtid 07:00-16:00
Om jobbet som mekaniker
I rollen som teknisk mekaniker arbetar du med att bygga och montera reservkraftsgeneratorer utifrån ritning. Arbetet sker i produktion där du använder olika verktyg och arbetar med att färdigställa produkter genom montering av moduler och komponenter.
Detta är en praktisk och varierad roll där problemlösning och tekniskt intresse är centralt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montera generatorer utifrån ritningar
Arbeta med mekanisk uppbyggnad och färdigställande av produkter
Använda olika verktyg i produktionen
Utföra montering i olika moment och steg
Bidra till förbättringar och problemlösning i produktionen
Den vi söker
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, praktiskt lagd och tycker om att arbeta med kroppen. Du gillar att förstå hur saker fungerar och trivs i en miljö där du får jobba både självständigt och i team.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av mekaniskt arbete eller montering
God förståelse för ritningsläsning
Tekniskt intresse och problemlösningsförmåga
För att trivas i rollen:
Du är noggrann och ansvarstagande
Du trivs med fysiskt arbete (stå/gå mycket)
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: julia.hoglund@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Prästgatan 48 (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9950742