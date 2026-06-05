Projektledare inom bostadsuthyrning
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Sandviken Visa alla administratörsjobb i Sandviken
2026-06-05
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Projektledare inom bostadsuthyrning
Vi söker en driven projektledare som vill leda och utveckla uthyrningsarbetet i en expansiv verksamhet. Tjänsten är en projektanställning för en person som är van vid att kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar. Du kommer att vara placerad i Sandviken och arbeta vardagar 8–16.
Som projektledare ansvarar du för en grupp uthyrare och driver hela uthyrningsprocessen från analys till inflyttning. Du fördelar arbetsuppgifter, följer upp resultat och ser till att rutiner och målsättningar efterlevs. I rollen ingår även att vara mentor och coach i försäljningsfrågor, bidra till kompetensutveckling i teamet samt delta aktivt i kunddialoger och visningar.
Vi söker dig som har relevant bakgrund inom försäljning och projektledning och som är van att leda och fördela arbete i team. Du är resultatinriktad, kommunikativ och målmedveten. Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande men inte ett krav om du har stark erfarenhet av försäljning och ledarskap.
Personliga egenskaper som värderas högt är förmåga att skapa förtroende, struktur i arbetet och ett coachande förhållningssätt. Du trivs med att vara både strateg och praktikant i vardagen, att arbeta mot tydliga mål och att utveckla såväl processer som medarbetare.
Vi erbjuder en omväxlande roll i ett engagerat team där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Tjänsten är tidsbegränsad enligt projektets längd och start 1/9 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning av uppdraget finns baserat på din prestation i rollen. Skicka din ansökan med CV och personligt brev via vår rekryteringskanal så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950732