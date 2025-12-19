Omnipollo söker en Packaging Operator

Omnipollo AB - Kungsängen / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Upplands-Bro
2025-12-19


Omnipollo AB söker en Packaging Operator

Vi söker nu en teknikorienterad Packaging Operator som vill jobba i ett innovativt och aktivt team på vår paketeringsanläggning i Kungsängen. Som Packaging Operator ansvarar du för underhållet av maskinparken och säkerställer en effektiv paketeringsprocess som upprätthåller Omnipollos kända kvalitet.


2025-12-19

Profil

Teknisk gymnasie-/yrkesutbildning eller motsvarande erfarenhet av processteknisk utrustning, gärna inom bryggeri- eller livsmedelsbranschen
Hands-on mekaniskt sinne
B-körkort är ett krav; truckkort är meriterande men inte krav.

Du trivs med att jobba i en innovativ organisation med högt tempo och du har viljan att lära dig mera om paketeringsteknik, utrustning samt kvalitetsarbete. Du har intresse i teknik samt är naturligtvis noggrann och strukturerad.

Frågor och ansökan skickar du till jobs@omnipollo.com.

Tjänsten är en heltidstjänst med 6 månaders provanställning. Sista ansökningsdag är 2026-01-18. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

B-körkort krävs. Truckkort är meriterande men inte krav.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobs@omnipollo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Omnipollo AB (org.nr 556891-3544)
Örnäsvägen 13 (visa karta)
196 92  KUNGSÄNGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Omnipollo AB - Kungsängen

Jobbnummer
9657108

