Omnipollo söker en Packaging Operator
Omnipollo AB - Kungsängen / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Upplands-Bro Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Upplands-Bro
2025-12-19
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omnipollo AB - Kungsängen i Upplands-Bro
Omnipollo AB söker en Packaging Operator
Vi söker nu en teknikorienterad Packaging Operator som vill jobba i ett innovativt och aktivt team på vår paketeringsanläggning i Kungsängen. Som Packaging Operator ansvarar du för underhållet av maskinparken och säkerställer en effektiv paketeringsprocess som upprätthåller Omnipollos kända kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Teknisk gymnasie-/yrkesutbildning eller motsvarande erfarenhet av processteknisk utrustning, gärna inom bryggeri- eller livsmedelsbranschen
Hands-on mekaniskt sinne
B-körkort är ett krav; truckkort är meriterande men inte krav.
Du trivs med att jobba i en innovativ organisation med högt tempo och du har viljan att lära dig mera om paketeringsteknik, utrustning samt kvalitetsarbete. Du har intresse i teknik samt är naturligtvis noggrann och strukturerad.
Frågor och ansökan skickar du till jobs@omnipollo.com
.
Tjänsten är en heltidstjänst med 6 månaders provanställning. Sista ansökningsdag är 2026-01-18. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
B-körkort krävs. Truckkort är meriterande men inte krav.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobs@omnipollo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omnipollo AB
(org.nr 556891-3544)
Örnäsvägen 13 (visa karta
)
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omnipollo AB - Kungsängen Jobbnummer
9657108