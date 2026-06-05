Enhetschef myndighet äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Hammarö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hammarö
2026-06-05
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vi förstärker nu vår organisation med ytterligare en enhetschef. Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla vår myndighetsverksamhet inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri, med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och god service.
Som enhetschef ansvarar du för en bred verksamhet. Uppdraget omfattar mottagning för äldre och vuxna, biståndshandläggning inom äldreomsorgen, handläggning enligt LSS och inom socialpsykiatri.
Du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med fyra enhetschefer inom myndighetsutövning, arbetsmarknad samt beroende och socialpsykiatri.
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder arbetet i nära samverkan med andra chefer och funktioner inom kommunen. I din roll bidrar du till att utveckla arbetssätt och struktur.
I uppdraget ingår bland annat att:
• leda, planera och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål
• säkerställa rättssäker handläggning enligt gällande lagstiftning
• skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och ett gott arbetsmiljöarbete
• ansvara för budget och ekonomisk uppföljning
• driva utveckling av arbetssätt och processer
• samverka med andra verksamheter och externa aktörer
Som enhetschef skapar du förutsättningar för engagemang, delaktighet och ett gott arbetsklimat. Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och bidrar till en kultur där medarbetares kompetens tas tillvara. Du är tydlig i din kommunikation och skapar förtroende i samarbete med både medarbetare och kollegor.
Arbetet i en politiskt styrd organisation ställer krav på flexibilitet och helhetssyn. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och ser värdet av att arbeta tillsammans för invånarnas bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets/högskoleexamen som socionom eller annan likvärdig akademisk utbildning. Du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna med fokus äldreomsorg.
Vi söker dig med goda ledaregenskaper som kan omsätta mål och visioner till praktisk handling. Du är strategisk och drivande med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. Viktigt för oss är att du är självständig och har utvecklingsfokus. Du har intresse och förmåga att leda i förändring och ta vara på medarbetarnas kunskaper i ett öppet klimat.
För uppdraget förutsätts att du har en god förmåga se helhet, kunna prioritera och delegera. Vi förväntar oss en kollega som kan skapa goda relationer och som har lätt att samarbeta både internt och externt. Du har en god förmåga att fatta beslut och lojalt omsätta dessa i verksamheten. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och präglas av tydlighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
I enlighet med lag om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras inför anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att det beslutas om erforderliga medel.
Urvalsarbetet påbörjas efter sista ansökningsdag. Därefter kommer utvalda kandidater kallas till intervju under vecka 29 - 30.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 21 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Pennerborn camilla.pennerborn@hammaro.se 054-29 13 72 Jobbnummer
9950741