Utbildas i flygsäkerhet | Göteborg | Experis Academy

Experis AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg
2026-06-05


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Har du en flygteknisk bakgrund och gillar att fördjupa dig i detaljer? Tycker du att kombinationen av flyg, system och säkerhet är spännande? Genom Experis Academy får du möjlighet att bli anställd från dag ett och utvecklas till specialist inom flygsäkerhet via ett skräddarsytt utbildningsprogram i samarbete med en ledande högteknologisk aktör inom försvarsindustrin.

Har du ett intresse för hur tekniska system hänger ihop, gillar struktur och vill arbeta med ansvar, analys och kvalitet i en högteknologisk miljö? Nu har du möjlighet att ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom flygsäkerhet, ett område där noggrannhet, helhetsperspektiv och teknisk förståelse är avgörande.
Genom Experis Academy får du en betald utbildning med start i november, följt av en 12 månader lång specialiseringsperiod hos vår samarbetspartner inom försvarsindustrin i Göteborg. Här får du arbeta med avancerade system som bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle.

Var med och bidra till en säkrare värld

Som flygsäkerhetsingenjör blir du en del av ett team som arbetar för att säkerställa att tekniska system uppfyller högt ställda krav på säkerhet, funktion och tillförlitlighet. Du får vara med och påverka utvecklingen av system som skyddar människor, egendom och miljö - och bidra till att skapa trygghet i en värld där säkerhet aldrig kan tas för given.

Steg 1 - Betald utbildning via Experis Academy

Programmet inleds med en intensivutbildning inom flygsäkerhet. Utbildningen genomförs på plats i Göteborg och ger dig:

Grundläggande och fördjupad kunskap om flygsäkerhet

Introduktion till regelverk, standarder och certifieringsprocesser

Träning i riskanalys, kravhantering och säkerhetsbevisning

Coachning och stöd för att utveckla både tekniska och mjuka färdigheter

Experis Academy är en del av Experis och ManpowerGroup, och våra utbildningsprogram har utvecklats i hela Europa. Du är anställd från dag ett och får lön under hela utbildningsperioden.
Fördelar med Experis Academy:

Trygg anställning och lön under utbildning och specialisering

Professionell handledning och coachning

Erfarna lärare med bakgrund från både industri och akademi

Möjlighet att bygga en långsiktig karriär inom ett växande specialistområde

Steg 2 - Specialiseringsperiod hos vår samarbetspartner

Efter utbildningen följer en 12 månader lång specialiseringsperiod där du arbetar som konsult hos vår partner inom försvarsindustrin. Här får du omsätta dina kunskaper i praktiken och utvecklas i rollen som flygsäkerhetsingenjör.
Som flygsäkerhetsingenjör arbetar du med att:

Genomföra och driva riskanalyser

Ta fram och granska säkerhetsargumentation och evidens

Säkerställa spårbarhet mellan krav, design och verifiering

Arbeta med dokumentation kopplad till flygsäkerhetsbevisning och certifiering

Delta i tekniska forum och samarbeta med experter inom flera discipliner

Kvalitetssäkra system ur ett flygsäkerhetsperspektiv

Du följer systemets hela livscykel - från tidiga koncept och design, via verifiering och validering, till slutligt godkännande. Rollen är analytisk, strukturerad och tekniskt bred, och du får möjlighet att utvecklas till specialist inom ett område där din insats gör direkt skillnad.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och vill förstå hur system fungerar på djupet. Din motivation, nyfikenhet och vilja att lära är viktigare än exakt vilken erfarenhet du har idag.
Du är en person som:

Är noggrann, analytisk och strukturerad

Har lätt för att se både detaljer och helhet

Trivs med dokumentation, metodik och processer

Är självgående, ansvarstagande och initiativrik

Samarbetar väl och delar gärna kunskap

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Meriterande erfarenheter (ej krav):

Flygteknisk bakgrund eller erfarenhet från flygindustrin

Erfarenhet av systemsäkerhet, systemarbete eller tekniska analyser

Erfarenhet från produktion, industri eller tekniska projekt

Intresse för systemarkitektur, konstruktion eller tekniska lösningar

Praktisk information

Start: November 2026

Plats: Göteborg

Arbetstid: Heltid

Säkerhetsprövning: Krävs för uppdraget

Sista dag att ansöka är 3 juli 2026

Urval: Sker löpande

Ansök via annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e‐post, men frågor kan skickas till academy@se.experis.com.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
Fabriksgatan 1 (visa karta)
412 50  GOTHENBURG

Arbetsplats
Experis

Kontakt
Contact
Dara Tysani
dara.tysani@se.experis.com

Jobbnummer
9950731

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