Maskiningenjör SolidWorks
Liberi Eskilstuna AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-06-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liberi Eskilstuna AB i Västerås
, Eskilstuna
, Örebro
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du en erfaren maskiningenjör som vill arbeta med avancerad produktutveckling?
Vi söker nu en Senior Maskiningenjör till ett spännande utvecklingsprojekt hos en ledande industrikund. Här får du möjlighet att arbeta med konstruktion, produktutveckling och optimering av mekaniska lösningar i en tekniskt avancerad miljö.
Om rollen
Som maskiningenjör kommer du att arbeta med utveckling och förbättring av mekaniska konstruktioner och produkter. Rollen innefattar allt från konceptutveckling och konstruktion till tekniska analyser och dokumentation.
Du kommer att samarbeta med flera teknikdiscipliner och bidra med teknisk expertis i utvecklingsprojekt där kvalitet, funktion och innovation står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Utveckla och optimera mekaniska konstruktioner.
Delta i utvecklingsprojekt för nya och befintliga produkter.
Utföra tekniska analyser och utredningar.
Ta fram teknisk dokumentation och konstruktionsunderlag.
Samarbeta med interna och externa intressenter inom olika teknikområden.
Bidra med tekniska rekommendationer baserade på etablerade ingenjörsmetoder.
Säkerställa att konstruktioner uppfyller tekniska krav, standarder och verksamhetens mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
Minst 6 års erfarenhet av mekanisk konstruktion och produktutveckling.
Alternativt:
Annan relevant teknisk utbildning kombinerat med minst 15 års erfarenhet inom området.
Du har även:
Mycket god erfarenhet av SolidWorks.
God förståelse för mekaniska konstruktioner och produktutvecklingsprocesser.
Förmåga att arbeta självständigt och driva tekniska frågor framåt.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Rörliga kabelsystem och kabeldragning.
Gjutna och bearbetade komponenter.
Kugghjul och transmissionslösningar.
Rörliga mekaniska strukturer.
Forskning och utveckling (R&D).
SAP eller liknande affärssystem.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Analytisk och lösningsorienterad.
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Självständig och initiativtagande.
Kommunikativ och samarbetsorienterad.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en högteknologisk miljö.
Spännande tekniska utmaningar och innovativa projekt.
Möjlighet att påverka och bidra med din expertis.
Samarbete med erfarna ingenjörer och specialister.
Rekryteringsprocess
Videointervju med Liberi
Referenstagning
Intervju med kunden
Beslut om anställningAnställningsvillkor
Startdatum: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Omfattning: Heltid (till 29 april 2027)
Placeringsort: Västerås
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: vilar@liberieskilstuna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Liberi Maskiningenjör Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liberi Eskilstuna AB
(org.nr 559482-0614), https://careers.liberieskilstuna.se/jobs/7860101-maskiningenjor-solidworks Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950737