Montör till Saab Surveillance - Antenna Assembly
Saab Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-05
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du vara med och producera, montera och serva världsledande radarsystem? Har du erfarenhet av montering, ett öga för kvalitet och trivs i en verksamhet där samarbete och teknisk utveckling står i fokus? Då kan detta vara rollen för dig.
På Saab tror vi att de bästa resultaten skapas tillsammans. Nu söker vi en erfaren montör till vårt team inom Antenna Assembly på Saab Surveillance i Mölnlycke.
Din roll
Som montör i vårt produktionsteam blir du en del av Antenna Assembly ett engagerat team på 12 personer som ansvarar för slutmontering, kontroll och leverans av våra avancerade radarsystem. Teamet arbetar även med underhåll, uppgraderingar och reparationer.
Rollen ger dig en unik möjlighet att följa produkterna genom den sista och avgörande fasen i tillverkningsprocessen. Du kommer att samarbeta nära flera funktioner inom verksamheten, bland annat projektledning och konstruktion. Saab har kunder över hela världen, vilket innebär att internationella resor kan förekomma på sikt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mekanisk montering av radarsystem och delsystem
Dragning och anslutning av kablage
Delprovning och kvalitetskontroller
Reparationer och uppgraderingar av befintliga system
Service, felsökning och reparation av antennerPubliceringsdatum2026-06-05Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där alla tar gemensamt ansvar för kvalitet, säkerhet och leverans.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av montering och förbindning
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar väl med andra
Trivs i en föränderlig miljö och kan hantera avvikelser på ett strukturerat sätt
Är lösningsorienterad och tar ansvar för att driva arbetet i mål
Behärskar engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har en teknisk utbildning eller erfarenhet från tillverkande industri, elektronik, mekanik eller liknande verksamhet.
Eftersom du i vissa situationer kommer att representera Saab hos kund är det viktigt att du är professionell, ansvarstagande och har ett starkt kundfokus.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Designvägen 2 (visa karta
)
435 33 GOTHENBURG Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB anna.oberg@saabgroup.com Jobbnummer
9950738