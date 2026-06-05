Rörläggare Sökes Till Sedin & Co AB
Sedin & Co AB / VVS-jobb / Göteborg Visa alla vvs-jobb i Göteborg
2026-06-05
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Vi söker någon som vet vart vattnet ska ta vägen – och ser till att det faktiskt gör det.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Sedin & Co AB är en bygg-/VVS-firma i Göteborg med lång erfarenhet av renovering och VVS.
Värmelösningar hos våra kunder tar större del av vår verksamhet numer och vi behöver då ett par starka medspelare som vet hur en panna skall sättas.
Vi har byggt hundratals badrum och vet att ett läckande rör kan förstöra ett helt projekt – och ett halvt tak. Därför tar vi VVS på blodigt allvar, även om vi inte alltid är sådär blodigt allvarliga annars.
Om rollen
VVS-installationer i samband med badrumsrenoveringar, köksrenoveringar och ombyggnadsprojekt i Göteborgsregionen. Du arbetar tätt med snickare och plattsättare och förväntas driva din del av projektet helt självständigt. Installation av luft/vatten samt bergvärme är något som bör kunna hanteras av sökande.
Vi söker dig som
Har minst 5 års yrkeserfarenhet som rörläggare/VVS-montör
Är fullt yrkeskunnig och van att jobba utan handledning
Kan hantera hela installationskedjan självständigt
Pratar svenska flytande
Har B-körkort
Vi söker inte lärlingar eller personer som fortfarande är på inlärningskurvan. Det ska sitta när du kommer hit.
Vi erbjuder
Varierande uppdrag med duktiga kollegor runt dig
Ordning och reda – fakturor betalas i tid, det lovar vi
Korta beslutsvägar och ett gott arbetsklimatSå ansöker du
Mejla CV och en kort presentation till rorlaggare@sedinbygg.se
. Märk mejlet med "Rörläggare". Var tydlig med din erfarenhet – vi läser noga.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: rorlaggare@sedinbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sedin & Co AB
(org.nr 556740-6417)
Britta sahlgrens gata 8B (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontor Jobbnummer
9950729