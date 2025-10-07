Lokalvårdare-Stugvård
2025-10-07
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stugvårdarna Sverige AB i Malung-Sälen
Vill du jobba i fjällen i vinter?
Vi söker stugvårdare till Sälenfjällen och Idre Fjäll - ett arbete för dig som gillar service, gemenskap och att göra det lilla extra.
Om arbetsgivaren
STUGVÅRDARNA är en lokal aktör som erbjuder helhetslösningar för stugägare och besökare i fjällvärlden. Vi arbetar med städning, enklare fastighetsservice, inredning och andra tjänster som förenklar vistelsen och höjer upplevelsen för våra kunder.
Vi värdesätter service, omtanke och kvalitet i allt vi gör. Vårt team består av engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att leverera ett resultat vi kan vara stolta över.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som stugvårdare hos oss arbetar du med att:
Utföra städning av stugor och gemensamma utrymmen
Förbereda boenden inför gästernas ankomst
Hjälpa till med enklare serviceuppgifter och leveranser
Säkerställa att varje uppdrag utförs med noggrannhet och kvalitet
Arbetet sker ofta i team, men du bör även kunna arbeta självständigt.KvalifikationerKvalifikationer
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta noggrant och självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av städning, hotell- eller servicearbete
Körkort och tillgång till bil
Tidigare erfarenhet från liknande arbete är en fördel, men inget krav - vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang.
Vi erbjuder
Varierande arbetsuppgifter i en vacker fjällmiljö
Ett engagerat och stöttande team
Möjlighet till boende vid behov
Milersättning till arbetet och under arbetet
Minsta arbetspass 8 timmar
Ett arbete där kvalitet, omtanke och service står i fokus
Mångspråkig arbetsplats som förstår och behärskar Svenska, Engelska, Farsi, Dari, Polska, Ukrainska
Anställningsform och omfattning
Säsongsanställning eller timanställning, enligt överenskommelse.
Arbetstiderna kan variera och innebära både vardagar och helger.
STUGVÅRDARNA - Service, Omtanke och Kvalitet i fjällen.
