Lärare fritidshem
2026-02-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Gråboskolan
Gråboskolan är en skola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Vi har mycket goda förutsättningar med rymliga lokaler för alla klasser och en stor skolgård som lockar till lek med närhet till skog. Skolan ligger i södra Visby. Vi har cirka 190 elever och vårt fokus är att ge dem trygghet, trivsel och goda kunskaper.
Kunskap värderas högt hos oss och vi lägger stor vikt vid rörelse, hälsa och hur vi bemöter varandra. Arbetet med tidig läsinlärning prioriteras. Som en del av detta samarbetar vi med Gråbobiblioteket, som är integrerat i skolans lokaler. Tillsammans har vi utformat Läsmedaljen i årskurs 3.
Gråboskolan har cirka 45 anställda med ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar för en likvärdig skola där alla elever får bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolan är mångkulturell - vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter.Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/graboskolan-f-6,
Publiceringsdatum2026-02-16
Du blir en del av ett arbetslag av engagerade och kompetenta kollegor som ser att elevernas hela dag i skolan är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för både elever och vuxna. Vi ser att du arbetar för att stödja elevernas utveckling i sitt lärande och att utveckla elevernas sociala kompetens.
Ditt arbete som lärare i fritidshem är att tillsammans med övrig personal på fritidshemmet planera, eda, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanen Lgr 22. Du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka och lära.
I samarbete med kollegor skapar du engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och relationellt perspektiv. Du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete. Under skoldagen är du till stor del delaktig som stöd i klassrummet .
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/
fritidspedagog. Erfarenhet från pedagogiskt arbete är meriterande. Det är meriterande med digital kompetens, då det krävs att du kan navigera bland digitala verktyg för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.
Som person har du förmågan att se till individen såväl som gruppens behov och du ska ha förmåga till att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ska tycka om att arbeta flexibelt och du tycker det är viktigt med elevernas inflytande. Bemötande och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar av verksamheten. Arbetet ställer krav på din förmåga att planera och strukturera dina arbetsuppgifter. Det är även viktigt att du är bra på att samarbeta med andra för att tillsammans nå uppsatta mål. Stor vikt kommer läggas vid erfarenhet och personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
