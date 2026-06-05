Biträdande Kalkylchef / Framtida Kalkylchef
Futuria People AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-05
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Vill du vara med och utveckla nästa generations kalkylfunktion i ett etablerat och växande anläggningsföretag?
För kunds räkning söker vi nu en Biträdande Kalkylchef med ambition att på sikt ta över ansvaret för kalkylfunktionen. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka arbetssätt, utveckla processer och vara en viktig del av företagets fortsatta tillväxt.
Vår kund är en väletablerad aktör inom mark- och anläggningsbranschen med en stark position på marknaden. De har under de senaste två decennierna vuxit stadigt och genomfört omfattande projekt inom både privat och offentlig sektor. Med ett stort fokus på teknisk innovation och digitala lösningar är de en drivkraft i branschens utveckling.
De har genomfört projekt för både privata och offentliga kunder över hela landet, inklusive byggnation av skolor, kontorslokaler, bostäder och industrifastigheter. Företaget erbjuder bland annat tjänster inom grundläggning, markarbeten, finplanering och bergarbeten.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Samtliga frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Om rollen
Det här är en strategiskt viktig rekrytering där du successivt kommer att växa in i rollen som kalkylchef.
Du kommer att arbeta nära nuvarande kalkylchef under en överlämningsperiod samtidigt som du bidrar med egna idéer, utvecklar arbetssätt och hjälper organisationen att ta nästa steg.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för kalkyl- och anbudsarbete inom mark- och anläggningsprojekt
Delta i anbudsgenomgångar och riskbedömningar
Utveckla struktur, processer och kvalitetssäkring inom kalkylarbetet
Samarbeta nära produktion, arbetschefer och ledning
Bidra till affärsutveckling och identifiering av nya affärsmöjligheter
Bygga och utveckla kundrelationer
På sikt ta ett större ansvar för kalkylfunktionen och dess utveckling
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kalkyl, anbud eller projektstyrning inom mark, anläggning, grundläggning eller närliggande entreprenadverksamhet.
Du behöver inte vara kalkylchef idag. Det viktigaste är att du har rätt driv, affärsförståelse och vilja att utvecklas mot en framtida ledarroll.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kalkyl- och anbudsarbete för mark- och anläggningsprojekt
God teknisk förståelse inom entreprenadverksamhet
Förmåga att analysera risker och möjligheter i projekt
Intresse för struktur, processutveckling och verksamhetsförbättringar
God kommunikativ förmåga
Ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av Trafikverket eller infrastruktursatsningar
Eget kontaktnät inom branschen
Som person
Vi tror att du är:
Nyfiken och utvecklingsorienterad
Prestigelös och samarbetsinriktad
Strukturerad och ansvarstagande
Affärsdriven
Trygg i att utmana befintliga arbetssätt när det behövs
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt och växande företag
Möjlighet att på sikt ta över ansvaret för kalkylfunktionen
Stor frihet under ansvar
Korta beslutsvägar
Kompetenta kollegor och stark företagskultur
Långsiktiga utvecklingsmöjligheter
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Kontor i Norra delen av Stockholm
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst teknik och energi. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861463-2039616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Västerlånggatan 44 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9950850