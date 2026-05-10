Lärare fritidshem
2026-05-10
Gråboskolan är en skola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Vi har mycket goda förutsättningar med rymliga lokaler för alla klasser och en stor skolgård som lockar till lek med närhet till skog. Skolan ligger i södra Visby. Vi har cirka 190 elever och vårt fokus är att ge dem trygghet, trivsel och goda kunskaper.
Kunskap värderas högt hos oss och vi lägger stor vikt vid rörelse, hälsa och hur vi bemöter varandra. Arbetet med tidig läsinlärning prioriteras. Som en del av detta samarbetar vi med Gråbobiblioteket, som är integrerat i skolans lokaler. Tillsammans har vi utformat Läsmedaljen i årskurs 3.
Gråboskolan har cirka 45 anställda med ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar för en likvärdig skola där alla elever får bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolan är mångkulturell - vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/graboskolan-f-6,
Publiceringsdatum2026-05-10

Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett arbetslag av engagerade och kompetenta kollegor som ser att elevernas hela dag i skolan är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för både elever och vuxna. Vi ser att du arbetar för att stödja elevernas utveckling i sitt lärande och att utveckla elevernas sociala kompetens.
Ditt arbete som lärare i fritidshem är att tillsammans med övrig personal på fritidshemmet planera, leda, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanen Lgr 22. Du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka och lära.
I samarbete med kollegor skapar du engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och relationellt perspektiv. Du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som en naturlig del av ditt arbete. Under skoldagen är du till stor del delaktig som stöd i klassrummet .
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/ fritidspedagog. Erfarenhet från pedagogiskt arbete är meriterande. Det är meriterande med digital kompetens, då det krävs att du kan navigera bland digitala verktyg för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.
Som person har du förmågan att se till individen såväl som gruppens behov och du ska ha förmåga till att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ska tycka om att arbeta flexibelt och du tycker det är viktigt med elevernas inflytande. Bemötande och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar av verksamheten. Arbetet ställer krav på din förmåga att planera och strukturera dina arbetsuppgifter. Det är även viktigt att du är bra på att samarbeta med andra för att tillsammans nå uppsatta mål. Stor vikt kommer läggas vid erfarenhet och personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
9901667