Yrkeslärare Fordonstransportprogrammet
2026-02-16
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Arvidsjaurs omtyckta och välrenommerade gymnasieskola - Sandbackaskolan - rekryterar nu enyrkeslärare till Fordons och Transportprogrammet. Skolan ligger i rikets topp vad gällerexaminationsgrad och våra framgångsfaktorer stavas trygghet och trivsel i kombination med högaakademiska ambitioner. Vi utbildar ca 300 elever fördelat på programmen FX, FT, BF, NA,SA, EK, IM/ANP samt vuxenutbildning och SFI. Ungefär hälften av våra elever kommer från andrakommuner och vi har riksintag på FX och NIU Alpint.
På Sandbackaskolan tillämpas ett tillitsbaserat ledarskap i hög grad och vår goda arbetsmiljö återspeglasbland annat i den årliga rikstäckande HME-undersökningen (HME mäter personalens engagemang ochnöjdhet med arbetssituationen och arbetsledningen) där totalindex för skolan ligger högt sett till landetsom helhet.
Vi söker nu en yrkeslärare till vår välrenommerade och populära fordons- ochtransportutbildning, med placering på transportprogrammet år 2 och 3, samt vuxenuttbildningen.
Uppdraget är att ge eleverna en kvalitativ och likvärdig utbildning som möter både skolverkets och branschens krav. Goda kommunikativa färdigheter och ett i alla sammanhang professionellt bemötande gentemot kollegor, elever och vårdnadshavare, är en nödvändig förutsättning i arbetet.
Du kommer att arbeta med gymnasie- och vuxenelever, undervisar både i teori ochpraktik. Du har en lösningsfokuserad inställning, god samarbetsförmåga och trivs med att jobba självständigt såväl som i arbetslag. Du fungerar som ledare och kan skapa förtroendefulla relationer till våra elever och till dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
KRAV: Körkortsbehörighet för B, BE, C, CE.
Meriterande: hjullastare, truck, kran, buss. Ersättning
