IT-projektledare för DevOps och applikationsförnyelse
Avaron AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig IT-miljö där två viktiga förändringar pågår samtidigt: införande av DevOps och arbetet med att ersätta en befintlig applikationssvit. Här får du en central roll i att skapa struktur, driva framdrift och samla rätt kompetenser kring initiativ som påverkar både arbetssätt och teknisk förflyttning.
Du arbetar nära utvalda medarbetare inom olika delar av IT-organisationen och blir den som håller ihop helheten. Rollen passar dig som trivs i komplexa miljöer, där du behöver växla mellan planering, analys, samordning och tydlig kommunikation med flera intressenter. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera projektledning med verklig påverkan i en organisation där förändringsarbetet är både omfattande och viktigt.
ArbetsuppgifterDu leder införandet av DevOps tillsammans med relevanta delar av IT-organisationen.
Du driver arbetet med att ersätta en befintlig applikationssvit och skapar struktur i genomförandet.
Du samordnar medarbetare och intressenter inom berörda områden för att säkra framdrift och rätt prioriteringar.
Du tar fram analyser, utredningar och beslutsunderlag kopplade till IT-system och IT-miljöer.
Du följer upp arbetet och ser till att initiativen håller sig inom givna ramar.
Du kommunicerar status, risker och framdrift på ett tydligt sätt till berörda grupper.
Du bidrar proaktivt med erfarenheter från liknande förändringsresor och identifierar förbättringsmöjligheter längs vägen.
KravMinst 5 års erfarenhet av projektledning inom IT.
Minst 3 års erfarenhet av att genomföra utredningar av IT-system och IT-miljöer, samt framtagande av beslutsunderlag.
Gedigen kunskap inom agila arbetssätt.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av projektledning för upphandling enligt LOU.
Erfarenhet av förändringsledning.
Erfarenhet av DevOps-införande.
Erfarenhet av systemutveckling.
Erfarenhet av CI/CD.
Erfarenhet av automatiserade flöden inom systemutveckling.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861338-2039545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Jobbnummer
9950817