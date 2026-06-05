Lead för utrullningssupport och releasehantering
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande transformationsprogram inom detaljhandeln där en ny gemensam butikslösning införs för att ersätta äldre system med en modern teknisk plattform. Rollen är central i övergången från gammalt till nytt: du säkerställer att butikerna får rätt stöd vid utrullning, att incidenter och frågor hanteras med tempo och struktur, och att förändringar som når verksamheten är samordnade och kontrollerade.
Du arbetar i skärningspunkten mellan verksamhet, support, releaseflöden och leverantörer. Här behöver du kunna skapa tydliga arbetssätt, få många intressenter att dra åt samma håll och hålla ihop komplexa beroenden över tid. Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, koordinering och operativ styrning i en miljö där ditt arbete märks direkt ute i butik.
ArbetsuppgifterDu tar fram och etablerar arbetssätt samt organisation för utrullningssupporten.
Du leder dagliga supportmöten och skapar tydlig struktur för uppföljning, prioritering och beslut.
Du rapporterar status, risker och behov till programmets införandeansvariga.
Du samordnar support och incidenthantering för att driva framdrift i öppna incidenter och frågeställningar.
Du säkerställer en stegvis överlämning av supportansvaret för butiker till ordinarie linjeverksamhet utifrån definierade överlämningskriterier.
Du ansvarar för koordinering av releaser från första pilot och genom hela utrullningen.
Du samordnar behov av deltagande i Change Advisory Board och bidrar med rätt expertis vid rätt tillfälle.
Du upprätthåller och koordinerar en lista över kända brister tillsammans med relevanta intressenter i program, projekt och linjeverksamhet.
Du säkerställer att information om releaseinnehåll förs vidare till ansvariga för kommunikation mot butik och andra berörda delar av verksamheten.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av projektledning.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda support i större program.
Du har erfarenhet av att samarbeta med externa leverantörer i implementationsprojekt.
Du har förmåga att leda tekniskt komplexa aktiviteter med många beroenden.
Du har erfarenhet av detaljhandelns IT-system och butiksmiljöer.
Du har tidigare arbetat i transformationsprogram eller större utrullningsprojekt.
Du har ett starkt affärs- och kundorienterat mindset och är van att hantera många intressenter.
Du kommunicerar mycket väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du trivs i ett nära samarbete med andra och får energi av att skapa framdrift tillsammans med flera olika funktioner.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861329-2039541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9950816