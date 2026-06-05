Junior Data Scientist - Data, AI & Machine Learning
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Bygg framtidens AI- och datalösningar tillsammans med Everone
AI förändrar just nu hur företag utvecklar produkter, fattar beslut och skapar värde. På Everone hjälper vi våra kunder att navigera denna förflyttning genom att kombinera teknik, strategi och affärsförståelse.
Vi bygger nästa generations konsultbolag med fokus på AI, data och modern mjukvaruutveckling. Våra konsulter arbetar som AI Engineers, Data Engineers, Platform Engineers och Tech Leads i uppdrag där de inte bara utvecklar lösningar utan också hjälper kunder att forma sin tekniska framtid.
Vi tror att morgondagens ingenjörer vill ha mer än ett traditionellt konsultjobb. Därför erbjuder vi en modern arbetsplats där kompetensutveckling, frihet, entreprenörskap och möjligheten att påverka står i centrum. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa framtidens datadrivna lösningar tillsammans med oss.
Junior Data Scientist – Data, AI & Machine Learning
Vill du arbeta med modern dataanalys, maskininlärning och AI för att lösa verkliga verksamhetsutmaningar? Är du nyfiken, analytisk och vill utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en miljö där innovation och lärande står i fokus? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen
Vi söker en Junior Data Scientist som vill vara med och utveckla datadrivna lösningar som skapar konkret affärsnytta. Du kommer att arbeta med hela data science-processen – från att förstå verksamhetens behov och analysera data till att utveckla, utvärdera och implementera modeller.
Arbetet omfattar både traditionell dataanalys och maskininlärning samt moderna AI-lösningar. Du får möjlighet att arbeta med stora datamängder, identifiera mönster, skapa insikter och bidra till utvecklingen av framtidens datadrivna tjänster.
Du kommer att samarbeta nära verksamheten, analytiker, utvecklare och andra intressenter. Därför är det viktigt att du trivs i en kommunikativ roll där teknik möter verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Analysera och bearbeta stora datamängder för att identifiera trender och mönster.
Utveckla och utvärdera statistiska modeller och maskininlärningslösningar.
Delta i utveckling och implementering av data science-lösningar i molnmiljöer.
Visualisera data och presentera insikter för verksamheten.
Arbeta med Python-baserad analys och modellutveckling.
Bidra till utvecklingen av AI- och analysrelaterade arbetssätt.
Samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
SKA-krav
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla samtliga nedanstående krav:Utbildningsbakgrund
Masterexamen inom datavetenskap, matematik, statistik, fysik eller motsvarande utbildning med inriktning mot Data Science, Machine Learning eller AI.Erfarenheter
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som Data Scientist.
Minst 2 års erfarenhet av utveckling i Python.
Minst 2 års erfarenhet av att utveckla data science- eller analyslösningar i molnplattformar, exempelvis Microsoft Azure.
Minst 1 års erfarenhet av att implementera maskininlärningsmetoder för att lösa praktiska verksamhetsproblem.
Erfarenhet av Power BI från minst två uppdrag eller projekt.
Språk
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Det är extra positivt om du även har erfarenhet av:
Generativ AI och tillämpning av LLM-baserade lösningar i verksamhetsnära sammanhang.
Microsoft Fabric.
Att arbeta nära verksamheten och samarbeta med icke-tekniska intressenter.
Datavisualisering och storytelling med data.
MLOps, CI/CD och modellförvaltning.
Azure AI Services, Azure Machine Learning eller liknande plattformar.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Är nyfiken och har en stark vilja att utvecklas.
Har ett analytiskt och problemlösande mindset.
Tar ansvar och driver dina uppgifter framåt.
Trivs med att samarbeta och dela kunskap.
Kan omsätta komplexa frågeställningar till praktiska lösningar.
Har ett genuint intresse för både data, AI och verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med moderna teknologier inom Data Science och AI.
Kompetenta kollegor och en lärande miljö.
Utvecklande uppdrag med stor variation.
Flexibelt arbetssätt och goda utvecklingsmöjligheter.
En kultur som präglas av samarbete, entreprenörskap och innovation.
Marknadens bästa erbjudande rörande lön och förmåner
Möjlighet att utveckla start-ups och innovationer tillsammans med oss
Placering Placering hos vår kund i Stockholm med möjlighet till hybrid remote eller på plats på vårt kontor vid Slussen. Vi ser helst att du är bosatt någonstans kring Stcokholm, Uppsala eller straxt norr därtill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861207-2039562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Everone AB
(org.nr 559299-7349), https://career.everone.se
Slussplan 9 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Everone Jobbnummer
9950822