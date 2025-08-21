Webbansvarig
Om jobbet
Brinner du för e-handel, fotografering, sociala medier och digital marknadsföring? Vi söker nu en ny medarbetare! Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete kommer du främst arbeta i företagets webbshop, skapa bildmaterial och i övrigt var behjälplig i tekniska frågor.
Några av de spännande arbetsområdena:
Hantera vår webbshop, med fokus på ökad försäljning.
Daglig backoffice administration
Öka kundlojalitet
Delaktig i produktutveckling
Fotografering
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Störst vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Erfarenhet från följande är meriterande men inget krav
Jobbat med E-handel
Digital marknadsföring
Nyhetsbrevs-verktyg och utskick
Innehåll och textproduktion
Grafisk design
Fotografering
Vad vi kan erbjuda
Arbetstider: Dagtid
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Anställningsform: Tidsbegränsad, 8 september till 31 januari.
Tillträde: 8 september / Enligt överenskommelse
Placeringsort: Lysekil (ej distansarbete)
Ett härligt gäng på ett stabilt och etablerat företag!Om tjänsten
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på Ola Nesje AB.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansökan skickas till rekrytering@nesje.se
och märks med webbshop.
Frågor
Spontanbesök till vårt kontor och telefonsamtal undanbedes vänligt, frågor om tjänsten hänvisas till rekrytering@nesje.se
.
Om arbetsgivaren
Företaget startades 1981 med att sälja vimplar, dekaler och nyckelringar till butiker runt om i landet. Några år senare flyttades företag till den plats där de är beläget än idag. Företaget har vuxit mycket sedan starten och levererar idag souvenirer och presenter till butiker i hela Sverige, Finland och Åland.
Övrig information
Direktkontakt från rekryterings- och bemanningsföretag, samt försäljare av ytterligare jobbannonser undanbedes vänligt men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
(org.nr 556318-4620), https://nesjesouvenirer.se/
Hantverksvägen 11 (visa karta
)
453 38 LYSEKIL Arbetsplats
